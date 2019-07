Hagelsturm stoppt Tour de France in den Alpen

Gewertet wurden die Zeiten, die die Fahrer auf dem Gipfel des Iseran eingefahren hatten. Demnach ist der Kolumbianer Egan Bernal nach einer Attacke nun im Gelben Trikot, das der Franzose Julian Alaphilippe nach einem Einbruch beim Anstieg am Iseran verlor.

Der Abbruch der Etappe kam ganz plötzlich. Auf der rasanten Abfahrt brachen Alaphilippe, Bernal und die weitere Favoriten plötzlich ab, als ihnen per Funk mitgeteilt wurde, dass das Teilstück vorzeitig endet.

Wassermassen, Schnee und Hagel

Eine Weiterfahrt vom Col de L'Iseran in den Zielort Tignes erwies sich als unmöglich, grosse Räumfahrzeuge mussten den Berg von Wassermassen, Schnee und Hagel befreien.

Bernal wird damit auch als Etappensieger gewertet. Die weiteren Favoriten um Geraint Thomas und Steven Kruijswijk fuhren gemeinsam über den Pass und wahrten damit ihre Chancen auf einen Podestplatz in Paris. Alaphilippe hatte rund eine Minute auf die Gruppe eingebüsst, etwa zwei Minuten waren es auf Bernal.

Noch wenige Stunden zuvor hatte am Col de L'Iseran, der mit 2770 Metern das Dach dieser Tour darstellt, die Sonne geschienen. Zahlreiche Hobby-Radler quälten sich den Anstieg hinauf und fuhren im Anschluss wieder nach unten. Letzteres war nach einem Wettereinbruch am späten Nachmittag für die Profis nicht mehr möglich.

Der 22 Jahre junge Bernal ist nach seiner Attacke und dem plötzlichen Abbruch der klare Top-Favorit auf den Triumph bei der 106. Tour de France. Er wird in Gelb die 20. Etappe nach Val Thorens, bei der es am Ende zu einem 33,4 Kilometer langen Schlussanstieg kommt, bestreiten. Sein Co-Kapitän Thomas, Kruijswijk, Alaphilippe und der Deutsche Emanuel Buchmann sind weiter in Lauerstellung. Der Franzose Thibaut Pinot musste schon im ersten Teil der Etappe aussteigen, ihn plagt ein Muskelfaserriss im linken Oberschenkel.