Gut auf Podestkurs – Vonn scheidet aus

Im fünften Rennen nach ihrem Kreuzbandriss schafft es Lara Gut bereits wieder aufs Podium. Im Weltcup-Super-G von Lake Louise wird die Tessinerin hinter der Liechtensteinerin Tina Weirather Zweite.

Die beiden Abfahrten in den kanadischen Rocky Mountains hatten Lara Gut mit den Rängen 9 und 15 noch nicht den gewünschten Ertrag gebracht, doch im Super-G fuhr sie wieder fast so gut wie ehedem. Nur 11 Hundertstel fehlten ihr letztlich zum ganz grossen Erfolg. Aber auch Platz 2 war letztlich so etwas wie ein Sieg.

Tina Weirather errang ihren 8. Weltcupsieg, den 6. in der Sparte Super-G, in der sie letzten Winter auch die kleine Kristallkugel errungen hatte. Dritte wurde die österreichische Weltmeisterin Nicole Schmidhofer.

Neben Lara Gut klassierten sich zwei weitere Schweizerinnen in den Top 10. Die Bündnerin Jasmine Flury wurde Siebente, die Schwyzerin Corinne Suter Zehnte. Michelle Gisin, die Abfahrts-Dritte vom Samstag, belegte Platz 13.

