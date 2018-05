Grossmeister Noël Studer siegt beim Heimturnier

«Dieser Titel fehlt noch in meinem Palmarès. Den möchte ich deshalb irgendwann gewinnen», hatte Noël Studer letzte Woche im Gespräch mit dieser Zeitung verraten. Nun hat sich Studer den prestigeträchtigen Pokal tatsächlich schon bei der erstbesten Gelegenheit geschnappt.

Der jüngste Schweizer Grossmeister der Schachhistorie gewann das traditionelle Bundesturnier, welches dieses Jahr im Haus des Sports in Ittigen stattfand, und ist somit seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Allerdings hing der Erfolg des 21-jährigen Schachpro­fis bis zum Ende des Turniers an einem seidenen Faden.

Der zweitplatzierte, 44-jährige Richard Zweifel aus Zug hatte am Ende des letzten Turniertages nach sieben Partien die gleiche Punktzahl wie Studer (jeweils 51/2) auf dem Konto, verzeichnete allerdings die schlechtere Zweitwertung als der Jungspund und musste sich deshalb mit dem Vizetitel begnügen.

Schlechter Start Studers

Zunächst bestanden indes Zweifel, ob Studer, Schweizer Meister von 2016, am Bundesturnier tatsächlich obenauf schwingen würde. Dem jungen Mann aus Muri-Gümligen missriet der Start ins Bundesturnier mit einem Remis gegen Junior Benito Rusconi (St. Gallen), welcher die viel schlechtere Klassierung aufweist als der Berner Grossmeister.

Im weiteren Verlauf der drei­tägigen Veranstaltung zeigte Studer jedoch immer wieder seine grosse Klasse. Er gewann vier Begegnungen und spielte zwei weitere Male remis, unter anderem in seiner letzten Partie gegen den starken, in Genf wohnhaften russischen Internationalen Meister Nikita Petrow, welcher am Ende des Turniers übrigens an der Spitze der Rangliste lag, jedoch am Bundesturnier als Ausländer nicht titelberechtigt war. (Berner Zeitung)