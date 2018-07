Gold für Berner Schwimmstaffel

Der 18 Jahre alte Berner Thierry Bollin erreicht an der Junioren-EM in Helsinki Historisches. Mehr...

Gabriel Jegher hat an den Schweizer Meisterschaften seinen ersten Titel gewonnen. Der 19-jährige Athlet des SK Bern blickt auf die erfolgreichsten Monate seiner Karriere zurück. Mehr...

Thierry Bollin und Ivo Staub gewinnen an den Schweizer Meisterschaften über die Kurzbahn je zwei Titel und qualifizieren sich für die EM in Dänemark. Gabriel Jegher macht das Berner Trio in Kopenhagen komplett. Mehr...