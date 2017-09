Giulia Steingruber: «Ich kann nichts erzwingen»

Anfang September haben Sie nach einjähriger Wettkampfpause Ihr Comeback gegeben, seither an zwei Anlässen geturnt. Wie geht es Ihnen?

Giulia Steingruber: Gut (lacht). Es lief zweimal sehr gut, obwohl ich bei der Einzel-Schweizer-Meisterschaft am zweiten Tag ­abbrechen musste, weil ich mir die ziemlich hohe Belastung noch nicht gewohnt war. Doch nun konnte ich bezüglich meiner Fitness nochmals einen Schritt vorwärtsmachen.

Wie reagiert der im Januar ­operierte rechte Fuss auf die grosse Belastung?

Manchmal schmerzt der Fuss am Abend ein bisschen, das ist unangenehm, aber nicht schlimm. Im Training kann ich Kompromisse eingehen, am einen Tag trainiere ich Vollgas und auf den Originalgeräten, ein andermal passe ich die Landung an, springe in die weichere Schnitzelgrube. Das bringt mir bereits viel.

Wie hoch schätzen Sie Ihr ­Leistungsvermögen ein?

Ich würde sagen, es liegt ungefähr bei 85 Prozent. Im letzten Jahr lief alles super. Doch das kann ich nun noch nicht erwarten, schliesslich liegt die Ope­ration erst neun Monate ­zurück.

Sie gelten als ungeduldig. Ist es schwierig für Sie, mit dieser Situation umzu­gehen?

Es ist nicht einfach, aber ich kann nichts erzwingen. Die Gesundheit geht in diesem Jahr vor, es ist nun wichtig, wieder reinzufinden. Klar, die WM ist wichtig, aber der Fokus liegt sicher auf dem nächsten Jahr.

Sie waren länger in den Ferien, mussten sich operieren lassen. Dauerte es lange, bis Sie wieder im strengen Alltag drin waren?

Es geht. Das Team hat mich super aufgenommen, die Trainer haben mir Zeit gelassen, ich habe noch nie einen so guten Aufbau gemacht. Aber nach zwei Monaten Pause war es schon sehr anstrengend (lacht).

Die WM in Montreal wird Ihr erster grosser Auftritt nach den Olympischen Spielen sein . . .

. . . es ist speziell, ich bin jedes Mal wieder nervös vor einem solchen Wettkampf. Ich weiss, zu was ich im Moment fähig bin, und ich hoffe, dass ich das umsetzen kann.

Ihr Ziel lautet: Qualifikation für den Mehrkampffinal. Bis jetzt traten Sie jeweils zu einem Wettkampf an, um etwas zu ­gewinnen. Fällt Ihnen als Olympiadritter im Sprung diese Umstellung schwer?

Das ist sicher nicht ganz einfach. Klar hast du im Kopf andere Ziele, so wie du dir das gewohnt bist. Aber ich muss es akzeptieren, möchte keine Verletzung riskieren. Deshalb werde ich mich lieber ein wenig zurücknehmen.

