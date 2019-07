Fussballer, tut nicht so – andere haben den Videobeweis schon lange

Es entstanden zwölf Bilder und drei Erkenntnisse: 1. Dass das Pferd tatsächlich zu einem Zeitpunkt alle Beine in der Luft hat. 2. Dass dies aber passiert, während alle viere unter dem Bauch sind. Galoppierende Pferde waren also jahrhundertelang falsch gemalt worden. 3. Dass sich Bewegung bildlich wiedergeben lässt.

Das ZielfotoMillimeter entscheiden

Gut 40 Jahre später kam das Beweisfoto in die Sportwelt. Beim 1500-m-Rennen der Olympischen Sommerspiele 1912 wurde erstmals eine Kamera auf der Ziellinie installiert – und sofort gebraucht. Die Amerikaner Abel Kiviat und Norman Taber kamen hinter Sieger Arnold Jackson zeitgleich ins Ziel. Und so musste schon bei der Premiere das Zielfoto Aufschluss geben. Am Ende gewann Kiviat Silber, Taber Bronze.

Mittlerweile gibt es das Zielfoto in fast jeder Sportart mit einer Ziellinie. «Fotofinish» wurde zum Synonym für ein knappes Rennen. Was sich in all den Jahren geändert hat, ist die Technik: Während auf der Ziellinie 1912 noch eine Kamera stand, deren Bild zuerst entwickelt werden musste, schossen die Zielkameras der Spiele in Rio 2016 10000 Bilder in der Sekunde.

TennisEin Falkenauge für die Linien