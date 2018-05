Fataler Trainer-Entscheid führt zu Spital-Aufenthalt

Es ist der Titelkampf im Bantamgewicht (Kämpferinnen bis 61 Kilogramm) der Frauen im UFC in Rio de Janeiro. Raquel Pennington kämpft gegen Titelverteidigerin Amanda Nunes. Vier Runden sind vorbei, in denen Nunes den Kampf dominiert und Pennington übel zugerichtet hat, als die Zuschauer die Herausforderin hören können, wie sie sich an ihren Trainer Jason Kutz wendet und sagt, sie wolle aufhören.

"I'm done!"



Corner: "No, no, no, no."



Raquel Pennington is finished in the fifth round just moments after telling her corner "I'm done" ???? #UFC224 pic.twitter.com/wU52xiCaLE — #UFCChile: Maia vs. Usman on BT Sport (@btsportufc) 13. Mai 2018

Doch ihr Trainerteam hat kein Einsehen und versucht sie von der Aufgabe abzuhalten: «Nein, nein, nein. Ich weiss, dass es wehtut. Aber lass uns den Kampf beenden. Wir glauben dran. Wirf alles, was du noch hast, gegen Sie. Wir erholen uns dann später,»Ist es von der Ecke zu hören.

Pennington kämpft weiter, verletzt sich immer mehr, und rund zweieinhalb Minuten später musste der Kampf abgebrochen werden. Mit einer gebrochenen Nase und weiteren Verletzungen wird sie zur genaueren Abklärung ins Spital gebracht. Die Siegerin Nunes, die mit Pennington befreundet ist, äusserte sich nach dem Titelgewinn zu diesem Vorfall.

«Es ist traurig, weil man es hätte verhindern können. Sie musste wegen ihrer Verletzungen sogar ins Spital. Wenn sie nicht mehr in der Verfassung gewesen ist, weiterzukämpfen, hätten die Trainer ihr sagen müssen, dass sie aufgeben soll. Ich denke, mein Coach hätte mich nicht weiterkämpfen lassen.»

Nunes ist mit ihrer Meinung nicht alleine. Andere Kämpfer und Experten gleichermassen kritisieren das Trainerteam von Pennington für sein Verhalten. Es gibt allerdings auch einige, die der Meinung sind, dass wenn sie wirklich aufhören wollte, sie es dem Kampfrichter selber hätte sagen können.

Amanda Nunes gets the TKO stoppage in the fifth round. Raquel Pennington wanted out after the fourth but her corner sent her back out there so she could get bludgeoned and her nose mangled in the fifth. That's just awful#UFC224 — Damon Martin (@DamonMartin) 13 May 2018

They should have never let her go into the 5th round like that. — Brian Ortega (@BrianTcity) 13 May 2018

Raquel Pennington's corner should be ashamed of themselves. There was no need for Pennington to even get off the stool and start the 5th round to begin with when she clearly told her team she was done. #UFC224 — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 13 May 2018

