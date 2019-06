Es ist Vettel, der die Fehler macht

Fünf Sekunden reichen, und die Formel 1 steht kopf. Diese wurden Sebastian Vettel beim Grand Prix von Kanada als Strafe zu seiner Endzeit addiert und verwandelten den Tag des Deutschen von einem herrlichen in einen himmeltraurigen. Nicht er stand erstmals seit Belgien 2018 zuoberst auf dem Podest, nein, es lächelte erneut der Mann in weisser Weste in die Menge: Lewis Hamilton. Er hatte den Sieg von Vettel wegen dessen Zeitstrafe geerbt.