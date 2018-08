Erfolgreich und im Dorf verankert

Es war nur noch ein letzter kleiner Schritt, den Höchstetten am Samstag gehen musste. Nachdem der Gegner Recherswil-Krieg­stetten eine Nummer kassiert hatte, stand der erneute Gewinn der Meisterschaft bereits vor Spielende fest. Der Titelverteidiger aus dem oberaargauisch-emmentalischen Grenzgebiet siegte schliesslich souverän und schloss damit eine makellose Saison ab: 15 Spiele, 15 Siege, keine Nummer kassiert, das Maximum von 60 Punkten geholt.

Enorme Dichte

Höchstettens Erfolgsrezept liegt darin, die Verankerung im Dorf zu bewahren und gleichzeitig sehr erfolgsorientiert zu sein. In den letzten Jahren haben einige Spitzenhornusser nach Höchstetten gewechselt. Entstanden ist ein Team mit einer enormen Dichte an starken Hornussern. Nur Wäseli vermochte einigermassen mitzuhalten, unterlag in der Direktbegegnung Ende April aber mit 41 Schlagpunkten Differenz.

«Wir haben eine sehr gute Saison gespielt und dann unser Leistungsvermögen abgerufen, wenn es nötig war», sagt Höchstettens Spielführer Michael Kummer. «Ich bin sehr zufrieden.» Besonders stolz ist Kummer darauf, dass Höchstetten das erste Team ist, das zum zweiten Mal eine Saison mit dem Punktemaximum abschliessen konnte. Bereits 2008 war dies der Fall. Ansonsten gelang dies nur noch Oberönz-Niederönz (1999) und Wäseli (2016).

Bewusst wurde in dieser Saison, mit dem eidgenössischen Fest in Walkringen als Höhepunkt, kein neuer Hornusser in die Mannschaft integriert. «Das Team ist zusammengewachsen, wir wollten für das Jahr mit dem ‹Eidgenössischen› nichts ändern», liefert Kummer.

Der Grossanlass steht unmittelbar bevor. Vor drei Jahren gewann der aktuelle Schweizer Meister in der Teamwertung und stellte mit Simon Erni auch den Schlägerkönig. Den Höchstettern wird die Wiederholung dieser Triumphe zugetraut. In der Einzelschlägerwertung wird Stefan Studer noch mehr als Erni als einer der grossen Favoriten genannt. Der 33-Jährige belegte in der Einzelschlägerwertung der NLA hinter Simon Habegger (Utzigen) und Martin Stettler (Richigen) den dritten Platz. Er gilt als der Hornusser mit dem derzeit grössten Potenzial für weite Streiche.

«Mir ist der Teamerfolg wichtiger als der Gewinn einer Einzelwertung», sagt Studer. «Es ist sehr schön, hat das in der Meisterschaft so funktioniert.» Es sei ein Traum, Schlägerkönig zu werden. «Dafür muss aber bei allen acht Streichen alles stimmen. Meine Schlagtechnik ist anspruchsvoll und auch mit etwas Risiko verbunden», liefert Studer eine Erklärung dafür, warum manchmal die Konstanz fehlt.

Schöner Abschluss

Für die nächste Saison wird Jan Affolter (Utzenstorf-Koppigen) neu zum Team stossen. Höchstetten A verlassen Marcel Gasser (B-Team), Thomas Moser (bleibt im Verein, spielt aber nicht mehr) und René Lüthi, der nach fünf Jahren zu Oberönz-Niederönz zurückkehrt. «Ich bin zu Höchstetten gewechselt, weil ich Erfolge feiern wollte», sagt der 39-Jährige. «Es war mir jedoch immer klar, dass ich nach ein paar Jahren hier wieder für Oberönz spiele. Ich wohne dort, Kollegen und die Freundin sind im Verein.» Lüthis Plan ist aufgegangen. Mit Höchstetten wurde er neben dem Triumph in Limpach auch dreimal Meister; 2018 sogar ohne jeden Makel. (Berner Zeitung)