Besonders empfindlich dürfte es heute Abend werden, wenn die Chiefs im Playoff-Halbfinal die New England Patriots empfangen (live ab 0.15 Uhr auf Pro 7). Es geht dabei um die Krone der American Football Conference und den Einzug in die Superbowl LIII. Am Sonntag, 3. Februar, wird das Endspiel in Atlanta ausgetragen. Als Gegner wartet der Sieger des ersten Halbfinals zwischen New Orleans und den Los Angeles Rams (live ab 21.00 Uhr auf Pro 7).

Die Partie zwischen Kansas City und New England ist ein Duell der Gegensätze. Auf der einen Seite der erfolgsverwöhnte Gast aus Boston, der die Liga seit Beginn des 21. Jahrhunderts dominiert, in den 18 Saisons seither 16-mal das Playoff, 13-mal den Halbfinal und 8-mal die Superbowl erreicht und fünf Titelgewinne gefeiert hat. Quarterback Tom Brady ist der Superstar dieses Sports.

Sehnsüchte in Kansas City

Auf der anderen Kansas City, das zu Beginn der Superbowl-Ära stark war, 1967 den allerersten Final der Geschichte bestritt und ihn 1969 erstmals gewann – in den letzten 20 Jahren das Playoff aber häufiger verpasst als erreicht hat. Die Fans im Mittleren Westen brennen auf Erfolg, und tatsächlich: Mit Patrick Mahomes haben die Chiefs seit diesem Jahr einen jungen Quarterback, der ihnen diese Sehnsucht erfüllen könnte.

Erst 23-jährig ist Mahomes, im Frühling 2017 hatten ihn die Chiefs gedraftet und zunächst behutsam aufbauen wollen. Doch gleich in seiner ersten Saison als Stammspieler übertraf der junge Mann die Erwartungen weit. 50 Touchdowns hat er geworfen, knapp drei pro Partie also, und total Pässe über mehr als 5000 Yards. Seine Technik erinnert an die grössten Spielmacher der Geschichte – und von den aktuellen Quarterbacks bringt keiner die tiefen Pässe so wuchtig und präzise an wie Mahomes. Was die Ruhe am Ball betrifft, ähnelt er stark seinem Widersacher von heute Abend, Tom Brady.

«Mein Trainer im College hat mir viele Videos von ihm gezeigt, und ich kann viel von Brady lernen, was die Bewegungen hinter der Offensive Line betrifft», sagt Mahomes. Nie ist der Druck grösser als unmittelbar nach einem Snap, wenn der Quarterback den Ball vom Center erhalten hat: Es ist der Augenblick, in dem die Verteidiger losstürmen und nach dem Spielmacher drücken, greifen, hechten. Mahomes meistert diese Situationen scheinbar stoisch und lässt sich kaum je zu überstürzten Aktionen verleiten.