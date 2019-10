Einreise verweigert – Weltmeister ohne Coach in Hawaii

Knapp 4 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Das erwartet die Triathleten am kommenden Samstag an der Ironman-Weltmeisterschaft in Kailua-Kona, Hawaii. Geprägt wurde diese in den beiden vergangenen Jahren vom Deutschen Patrick Lange, der die WM jeweils für sich entscheiden konnte. Im vergangenen Jahr konnte er gar als Erster die magische 8-Stunden-Marke mit einer Zeit von 7:52:39 Stunden knacken.