Ein Rock'n'Roller rockt Sanremo

Vielleicht war Vincenzo Nibali vor einem Jahr der Neuerfinder von La Primavera, das nun so anders, viel offensiver, gefahren wird: Der Sizilianer gewann, weil er zuoberst am Poggio angriff und damit all den Sprintern ein Schnippchen schlug. Aber eben: Das gelang in den vergangenen 20 Jahren genau zwei Fahrern.

Rekord am Poggio

Alaphilippe ist das egal. Er geht ebenfalls in die Offensive, folgt einem Angriff des Italieners Alberto Bettiol. Der Franzose löst damit eine Kettenreaktion aus. Keinem der grossen Namen ist nun noch nach Pokern zu Mute, sie alle wollen dabei sein, wenn «Loulou», wie sie den Spassvogel beim Deceuninck-Quickstep rufen, sein Ding macht. Sie alle bezwingen den Poggio – laut «Gazzetta dello Sport» – so schnell wie noch nie. Kein Wunder schütteln sie so alle Sprinter ab.

Als es in die Abfahrt geht, hat sich die hochkarätigste Sanremo-Spitzengrupp formiert. Mit Alaphilippe, mit Kwiatkowski, dem Sieger 2017, mit Weltmeister Valverde, mit Europameister Trentin und mit Dauerfavorit Sagan.

Ein, zwei Vorstösse gibt es noch, aber es ist klar, dass es zum Endspurt kommen wird. In diesem ist Alaphilippe erst gar noch eingeklemmt. Aber ein Fahrer in Topform lässt sich auch davon nicht aus der Ruhe bringen. Ausgerechnet Peter Sagan ist es, der die Lücke öffnet, so zugleich selber den Abgang des Sprints verpasst und damit erneut ein Duell auf der Zielgeraden von Sanremo verliert. Alaphilippe dagegen übernimmt auf so überzeugende Art die Spitze, dass er den Sprint vor der Linie abbrechen und zum Jubel übergehen kann. Mailand–Sanremo soll das schwerste zu gewinnende Radmonument sein? Für Peter Sagan ja. Für Julian Alaphilippe? Pha.