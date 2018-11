Die wichtigsten Antworten vor dem Showdown

Warum hat Magnus Carlsen trotz vorteilhafter Stellung am Montag remis angeboten?

Das wurde er auch in London gefragt, denn viele waren erstaunt oder gar verärgert über die frühe Punkteteilung. Der Weltmeister erklärte, er habe sich in der letzten Phase an seine Strategie gehalten, keine Risiken einzugehen. Diese Begründung kann man nachvollziehen, sie wirkt aber auch befremdend. Denn der Norweger ist berüchtigt für Versuche, «Wasser aus einem Stein zu pressen», wie er es ausdrückt.