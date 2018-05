Die drei Ausrufezeichen

Der Auftakt

Die Playoff-Final-Serie zwischen Wacker Thun und Pfadi Winterthur beginnt am Samstag im Berner Oberland (17 Uhr, Lachenhalle). Sie endet frühestens am Freitag nach Partie drei und dauert maximal knapp zwei Wochen und fünf Begegnungen. Martin Rubins Team werden die etwas besseren Chancen eingeräumt. Die Zürcher glänzten zuletzt aber mit drei Siegen in Folge gegen Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen, den sie eliminierten. In starker Verfassung präsentierten sich vorab die Aufbauer Kevin Jud und Jonas Langerhuus. Erwartet werden enge und hart geführte Matchs. Die grosse Stärke des Cupsiegers ist die Verteidigungsarbeit. Die Winterthurer decken aussergewöhnlich offensiv und zwingen einen damit zu Fehlern. Mit Pfadi haben die Thuner eine Rechnung offen: Vor 15 Jahren genoss Wacker gegen denselben Club im Playoff-Final gleichfalls Heimrecht, verlor aber die Best-of-3-Serie mit 1:2. Von den damaligen Akteuren ist keiner mehr an Bord. Die Verantwortlichen aufseiten der Gastgeber gehen am Samstag von einer vollen oder zumindest gut gefüllten Halle aus.