Denn Pferden drohen Koliken

Die Staysail Farm befindet sich an bester Lage, gleich hinter dem Palm Beach International Equestrian Center. Das Stallgebäude liegt im Schatten üppiger Palmen. Es riecht würzig nach Heu, Leder und lasiertem Edelholz. Die Einrichtung ist zweckmässig, goldene Tränken sucht man vergebens, obwohl die Besitzer Milliardäre sind. Wichtiger sind hier die Ventilatoren, die für frische Luft sorgen, sowie ein Rohrsystem an der Decke mit kleinen Düsen, die Insektenspray versprühen.

Das einstige Sumpfgebiet ist kein pferdefreundlicher Landstrich. Bei schwülheissem Wetter drohen Koliken, wenn die Pferde zu wenig trinken, kleine Wunden und Insektenstiche infizieren sich schneller, die Weidezeit ist auf die kühlen Morgenstunden beschränkt.

Abkühlung für Vierbeiner. Bild: Angelika Nido

«Die Pflege der Pferde ist hier anspruchsvoller», sagt Beat Mändli, der die Verantwortung trägt für die 19 edlen Tiere, die neugierig aus den geräumigen Boxen blicken. Der Weltcupsieger und Olympiasilbergewinner in Sydney ist seit 2014 angestellt bei der New Yorker Familie Dinan. Er trainiert Katie, die 25-jährige Tochter des Hauses, und nimmt mit Pferden der Dinans an Turnieren teil. Mit der Stute Dsarie wurde er Anfang Februar beim Weltcupspringen in Wellington Dritter. Der Schaffhauser verbringt seinen sechsten Winter hier und hat sich an die Dimensionen gewöhnt – und angepasst. Das Beste ist für die Pferde gerade gut genug, und so lässt Mändli seinen bevorzugten Hufschmied alle fünf Wochen aus der Schweiz einfliegen.

Dass Wellington ein teures Pflaster ist, hat Martin Fuchs schnell gemerkt. Für die, die keine eigenen Stallungen besitzen, sind Boxenmieten zwischen 3000 und 5000 Dollar pro Monat üblich. Die Startgebühren für drei Pferde betragen auf Fünfstern-Niveau fast 10 000 Dollar pro Wochenende. «Aber auch Heu, Kraftfutter oder der Tierarzt sind viel teurer als bei uns», sagt er, der Ende März in die Schweiz zurückkehrt und eine Woche später am Weltcupfinal in Göteborg teilnimmt. Von seinem Florida-Abenteuer ist er trotzdem restlos begeistert: «In Wellington dreht sich alles um Pferde, und die meisten Menschen haben etwas mit Pferden zu tun – das ist ein Lebensgefühl, das mir extrem gut gefällt!»