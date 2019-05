Nach vier Jahren für das Team Renault e.dams, mit dem Sie 2015/16 Weltmeister geworden sind, fahren Sie nun für Nissan e.dams. War die Umstellung schwierig, oder gab es keine spürbaren Veränderungen?

Natürlich war es eine Umstellung. Ich möchte nicht sagen, dass diese schwierig war, aber Nissan ist neu in der Formel E. Und ein Anfang ist nie einfach. Startschwierigkeiten waren deshalb vorprogrammiert. Aktuell belegen wir Rang 5 von 11 Teams, wir wollen mehr und streben so schnell wie möglich einen Podestplatz an.

Eine Woche vor dem E-Prix in Bern fahren Sie mit Toyota in der Langstrecken-WM noch das 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Zusammen mit ihren dortigen Teamkollegen Fernando Alonso und Kazuki Nakajima führen Sie diese Wertung an. Kommen Sie als Weltmeister nach Bern?

Das wäre optimal. Le Mans wird jedoch wie immer schwierig. Klar wäre es ein cooles Feeling, wenn wir gewinnen könnten.

Reicht danach eine Woche, um vom Langstrecken-Boliden auf das Formel-E-Auto umzustellen?

Ja, ich werde sofort nach dem Rennen umschalten. Montag und Dienstag verbringe ich im Simulator für den E-Prix. Am Mittwoch treffe ich schon in Bern ein.

Es gibt Kritiker, die sagen, Formel E sei kein Motorsport, weil es keinen Motorenlärm und keine Abgase gebe. Sie kennen beide Seiten, was sagen Sie diesen Leuten?

Mir ist es egal, was die Leute sagen. Ich finde, die Formel E ist cool, die Rennen sind interessant. Immer mehr Hersteller stossen hinzu. Nächstes Jahr steigen Porsche und Mercedes ein. Klar ist es kein herkömmlicher Motorsport, aber wir haben bewiesen, dass wir einen Platz in der Szene verdient haben.

Sie fahren die Langstrecken-WM und die Formel E. Dazu sind Sie auch noch Formel-1-Testfahrer für Red Bull Torro Rosso. Wie sieht die Zukunft aus?

Das bleibt weiterhin so.