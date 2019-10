Die Familie der Hünen

Prost und guten Appetit: Verpflegung auf der Allmend Brunau. Foto: Sabina Bobst

Bevor der Match beginnt, ­besammeln sich die Spieler von GC im Kreis, und sie stacheln sich in kurzen Reden an. Deren Inhalt heisst ungefähr: Hauen wir die verdammten Kids weg!

Vögtli ist 2 Meter gross, 107 Kilo schwer und hat kein Gramm Fett. Er sagt: «Wir sind wie Kinder.»

Und sie hauen sie schliesslich weg. «Aber erst, als ich ein­gewechselt worden bin», sagt James Pickering. Ganz genau so ist es nicht, GC liegt zu dem Zeitpunkt schon längst klar in Führung, aber bei einem Bier lässt sich später grosszügig sein. Pickering ist der Mann aus Aylesbury, die Kleinstadt neben Oxford ist bekannt für ihre Enten.

Pickering hat Zeit zum Erzählen, am Anfang ist er nur Ersatz. 35 ist er, Familienvater, und er sagt: «Die Rugby-Mannschaft ist die zweite Familie.» Wenn er spielt, tut er das als Prop, das ist einer dieser stämmigen Kerle, die sich im Scrum, dem Gedränge, so wohl fühlen. Da prallen jeweils acht Spieler aufeinander, «900 Kilo gegen 900 Kilo», sagt James, «dafür ist man trainiert, das macht Spass».

Alles im Griff: GC gewinnt gegen Stade Lausanne 52:13. Foto: Sabina Bobst

Die richtig guten Rugby-Spieler sind derzeit bei der WM in Japan. Am Samstag um 9 Uhr treffen sich ein paar von GC im Pub des Leibchensponsors an der Sihlporte, um die Spiele der Grossen anzuschauen. England - Argentinien, Japan - Samoa.

Tim Vögtli gehört zur Delegation, die im Paddy Reilly’s sitzt. Er war diesen Spätsommer auch im Wallis, wo sich die Waliser auf die WM vorbereiteten. Er war tief beeindruckt von dem, was er sah. «Das ist nun Profi-Rugby», sagte er sich beim Anblick von Weltklassespielern. Er wünscht sich, dass Wales den Titel gewinnt.

Der Glatzkopf kümmert sich um seine Frisur

Vögtli, in Basel geboren, lernte in Shanghai das Rugby kennen. Dahin war sein Vater aus beruflichen Gründen umgezogen. Der Lehrer an der englischen Schule sagte eines Tages: «Kommt, wir spielen Rugby.» Und Vögtli blieb bei dem Sport, er betrieb ihn als Maschinenbaustudent in England, und als er schliesslich in Zürich landete, googelte er als Erstes, wo er ­Rugby spielen kann. Er fand GC, fühlte sich hier vom ersten Tag an wunderbar aufgehoben, und wenn er als Club-Captain auf dem Platz steht, empfindet er Freude und Glück: «Wir sind wie Kinder auf dem Spielplatz.» Er spielt auch für die Schweiz.