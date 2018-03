Die Dominanz aus der Romandie und dem Tessin

Typisches Duell: Fribourg Olympic (l.) gegen Lugano. Bild: Keystone

Wie heisst der erste Schweizer Meister im Basketball? Uni Bern! Der Titel von 1933 bestätigt die Regel – er bildet die Ausnahme. Seither hat bei den Männern nämlich nie mehr eine Deutschschweizer Equipe den Meistertitel geholt.

Die Dominanz der welschen und Tessiner Teams ist ungebrochen. «Das ist kulturell bedingt», sagt Giancarlo Segi. Der Präsident des Schweizerischen Basketballverbandes erklärt: «Die Sportart wurde vor allem in den lateinischen Ländern entwickelt. So haben Frankreich und Italien immer noch einen grossen Einfluss auf die Romandie und das Tessin.»

Aktuell liegt das beste der drei Deutschschweizer NLA-Teams, Starwings Region Basel, auf Rang 9. Der Gründer und heutige Ehrenpräsident der Starwings, Martin Spörri, bestätigt die These von Segi: «Die lateinische Schweiz ist kulturell und gesellschaftlich näher dem spielerischen und dem gestalterischen Element des Basketballs als die Deutschschweiz.»

Das Geld fehlt

Die Dominanz der Clubs aus dem Tessin und der Romandie dürfte anhalten. «Es benötigt eine breitere Abstützung der Wirtschaft, der Politik und der Bevölkerung und der Medien. Dazu braucht es Schweizer Führungsspieler, mit welchen sich die Bevölkerung und die Basketballbewegung identifizieren können», nennt Spörri die Voraussetzungen, damit ein Deutschschweizer Team in Zukunft die Dominanz durchbrechen kann.

Swiss Basketball kennt die Problematik. «Wir haben Projekte wie das Kompetenzzentrum in Aarau lanciert und gehen in die Schulen, um Basketball zu fördern», sagt Segi. Der Verbandsboss glaubt an den Durchbruch: «Deutschland ist auch erwacht, die Deutschschweiz muss nun folgen.»

Anna Serena, die Präsidentin des Basketballclubs Uni Bern, wünscht sich vor allem, dass die Juniorenarbeit vereinsübergreifend angepackt wird: «Wichtig wäre ein Zusammenzug der guten Spieler in regionalen Basketballschulen.»

Während Segi etwa den Starwings in einigen Jahren einen Meistertitel zutraut, bleibt Spörri skeptisch: «Die finanziellen Voraussetzungen dafür dürften bei den Deutschschweizer Clubs nicht ausreichen – ihnen fehlt aktuell eine halbe Million Franken.» (Berner Zeitung)