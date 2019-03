Laut ihrer Familie hat sich die 23-Jährige das Leben genommen. Vater Mark Catlin sagte der «Washington Post» nach dem Tod seiner Tochter, dass es ein «unglaublicher Schmerz» sei. «Kelly war eine Kriegerprinzessin. In allem, was sie tat, gab sie immer 110 Prozent. Es vergeht keine Minute, in der wir nicht an sie denken und an das wundervolle Leben, das sie hätte leben können.» Neben der Familie ist auch die US-Radsport-Szene von der traurigen Nachricht geschockt. «Kelly war mehr als eine Sportlerin, und sie wird immer Teil unserer Radrennfamilie sein», erklärte Verbandspräsident Rob DeMartini. «Wir alle trauern um diesen immensen Verlust.»

The U.S. cycling community suffered a devastating loss with the passing of Kelly Catlin, USA Cycling National Team member.Read full statement here: https://t.co/R5jltUh5KFpic.twitter.com/GJU6mlHGq0 — USA Cycling (@usacycling) 10. März 2019

Der sportliche Palmarès von Catlin ist für ihr Alter mehr als erstaunlich: Die Bahnradfahrerin feierte zwischen 2016 und 2018 drei WM-Titel in der Mannschaftsverfolgung in Folge, bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro gewann sie mit ihren amerikanischen Teamkolleginnen Silber. Neben dem Sport studierte sie, spielte in ihrer Freizeit Geige und engagierte sich zudem in einem Heim für Menschen, die Betreuung und Hilfe brauchen. Mit anderen Worten: Ihr Leben schien ausgefüllt zu sein mit einem Lebensstil, ganz nach ihrem Wunsch.

«Was ist plötzlich mit Kelly geschehen?»

Doch in den letzten Monaten änderte sich vieles. Drillingsschwester Christine sagte in der «Washington Post», dass Kelly im Dezember eine Gehirnerschütterung erlitten habe. «Seitdem war sie nicht mehr die gleiche Person. Sie hatte plötzlich Schwierigkeiten bei der Konzentration, litt unter Kopfschmerzen sowie erhöhter Lichtsensibilität. Sie ist davon ausgegangen, dass diese Probleme langfristig so bleiben werden.» Gemäss Mark Kelly habe seine Tochter schon im Januar versucht, sich das Leben zu nehmen. Im letzten Moment konnte die Familie dieses Vorhaben verhindern. Der Vater erinnerte sich, dass sie sich ab diesem Moment noch mehr verändert habe. Sie habe wie ein Roboter gesprochen. «Wir fragten uns alle: Was ist mit unserer Kelly geschehen?»

Der erste, missglückte Selbstmordversuch war nicht das einzige Anzeichen dafür, dass sich die junge Frau mit dem Leben nicht mehr zurechtfand. Am 27. Februar veröffentlichte sie auf der Website VeloNews einen Artikel, in dem die Medizinstudentin von der Doppelbelastung als Doktorandin und Sportlerin schrieb. Nach ihrem zweiten Platz beim Bahn-Weltcup in London sei der Nationaltrainer auf sie zugekommen. Er habe ihr mitgeteilt, dass sie eine Prüfung in Stanford wiederholen müsse. «Da bin ich innerlich ein bisschen gestorben», schrieb die Athletin.

Unter anderem erwähnte sie auch, dass sie sich manchmal so fühle, als würde sie mit Messern jonglieren, von denen viele runterfallen würden. «Die grösste Stärke, die man entwickeln kann, ist die Fähigkeit, seine eigenen Schwächen zu erkennen und zu begreifen, wann man Hilfe benötigt. Dies ist eine Lektion, die ich erst jetzt beginne zu lernen, langsam und schmerzhaft. Und ich versage immer noch.» Für die sonst immer so kämpfende und einsatzvolle Sportlerin war es wohl der letzte Hilfeschrei – wenn auch nicht unbedingt auf die laute Art.