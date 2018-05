Der liebenswerte Böse

Auf einmal fliegt ein Stuhl. Reto Friedli hat ihn mit Schmackes umgetreten. Ein Betreuer hebt ihn auf, stellt ihn wieder hin.

Wahrscheinlich hätte man dem Stuhl auch ausweichen können. Aber der Kreisläufer ist, nun ja, eher nicht introvertiert. Und jetzt, nach der durch reichlich Pech zustande gekommenen Heimniederlage im ersten Playoff-Final-Spiel gegen Pfadi Winterthur, ist die Frustration gross am Samstagabend. Einer wie Friedli mag das nicht verbergen.

Wacker ist ein spezieller Club, das 29-jährige Eigengewächs mit sein bester Repräsentant. Den Thuner nimmt man wahr, unweigerlich. Viel mehr Charisma geht nicht. Friedli verkörpert Fleiss, Authentizität, Hingabe.

Er ist der Antreiber, um den Martin Rubin von seinen Trainerkollegen beneidet wird, wie dieser einmal sagte. Er trägt das Herz auf der Zunge. Als ein Journalist vor einigen Jahren sinngemäss schrieb, der Thuner möge nicht mit grenzenlos viel Talent gesegnet, aber gleichwohl wichtig sein, pflege er sich doch bedingungslos einzusetzen, guckte ihn der Handballer im Match darauf an, nachdem er ein Tor erzielt hatte, und sagte mit einer Mischung aus Genugtuung und Ironie: «Von wegen untalentiert!»

Und wenn der Speaker dabei ist, das Resultat durchzugeben, sagt, es stehe 7:7, unentschieden, ruft Friedli in Anlehnung an den Züri-West-Song auch schon mal «Ischs nid!». Inmitten einer Partie. Maximales Engagement schliesst für ihn nicht aus, die Dinge, die sich im Rahmen einer Begegnung tun, zu registrieren.

Positionsbedingt steckt der Kreisläufer eine Menge ein. Aber er teilt auch aus; daraus macht er kein Geheimnis. Legt sich ein Gegenspieler mit einem seiner Mitstreiter oder – noch schlimmer – mit Zuschauern in der Lachenhalle an, hat er ein Problem.

Im für ihn besten Fall erntet er einen langen, stechenden, furchteinflössenden Blick des Berner Oberländers, der ihm versichert: Eine gute Idee war das nicht.

In einem Interview mit dieser Zeitung kündigte er vor dem Playoff an, er werde dem Schaffhauser Lucas Meister zu verstehen geben, was er von ihm halte, wenn er ihn das nächste Mal sehe. Der Nordostschweizer war im davor ausgetragenen Finalrundenspiel nach Aussage Friedlis wiederholt Thuner Akteure angegangen.

Der Verein bedeutet dem Routinier eben eine Menge. Wacker, die Stadt und die Leute, die sich für den Club einsetzten – das sei für ihn eine Herzensangelegenheit, erzählt Friedli. Es mache ihn glücklich, zu sehen, von wie vielen Leuten die Mannschaft unterstützt werde. «Ich habe immer aufs Neue Hühnerhaut.»

Das Bekenntnis

Die Verbundenheit mit Verein und Team mimt Friedli nicht. Am Tag nach der glücklos verlaufenen Partie und im Anschluss an eine Nacht mit wenig Schlaf besuchte er mit Mitspielern eine Begegnung der 2. Mannschaft. Die Bemerkung, das sei eine tolle Geste gewesen, nimmt er beinahe schon irritiert hin. «Das ist doch selbstverständlich!», sagt er.

Der 29-Jährige ist nicht der Bösewicht, für den man ihn halten mag, wenn man ihn spielen sieht. Der gelernte Kaufmann arbeitete bei der Pro Infirmis und studiert soziale Arbeit. Im Team ist der Vizecaptain ausgesprochen beliebt, und selbst Widersacher geben an, Friedli zu mögen.

Dieser spricht und schubst, er langt gewiss ordentlich zu; perfide Aktionen aber sind für ihn tabu. Wer sich dennoch nicht länger mit dem Kreisläufer messen möchte, diesen lieber in der eigenen Equipe sähe, dem bleibt bloss die Option, Thuner zu werden. Den Club wechseln wird Friedli nie. «Ich bleibe, bis man mich nicht mehr will», sagte er einst. (Berner Zeitung)