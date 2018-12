Der Verbissene lächelt plötzlich

Es läuft bei Steve Guerdat. Und das seit Monaten. Im Sommer war er mit zehn fehlerfreien Runden der beste Reiter in den Nationenpreisen. Von den Weltreiterspielen in den USA kehrte er mit Einzel-Bronze zurück. Im Oktober stieg er fulminant in die Weltcup-Saison ein, punktete im Sattel von vier Pferden in allen sechs bisherigen Etappen und führt die Zwischenwertung an.