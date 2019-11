Der Traum und der Abschied

Paraguays Hauptstadt Asunción liegt nicht am Meer, und es ist sehr heiss, an den Nachmittagsspielen bis zu 40 Grad. «Das ist brutal», sagt Schirinzi, «doch die Qualität der Partien ist hoch.» Das Interesse des Publikums jedoch hält sich in Grenzen. Im Spiel der Schweizer gegen Paraguay waren die Tribünen mit 3000 Zuschauern voll, meistens aber verlieren sich nur ein paar Hundert Zuschauer in der Arena. Beachsoccer fristet ein schwieriges Dasein, Futsal ist weltweit gesehen deutlich populärer. Und doch liefert die Sportart mit ihren vielen Fallrückziehern in meistens sonniger Ambiance attraktive Bilder, an dieser WM überträgt SRF erstmals alle Begegnungen der Schweiz live. «Das ist grossartig», sagt Delegationschef Reto Wenger.

Wengers Dankbarkeit

Der Berner tritt nach 18 Jahren als CEO auf Ende Jahr zurück, um sich anderen Projekten zu widmen. «Ich blicke mit Freude und Dankbarkeit auf unzählige erfolgreiche und emotionale Momente an den vielen grossen und kleinen Turnieren zurück», sagt er. Wenger und Schirinzi waren in der Schweiz Gründer und Pioniere des Beachsoccers, längst gibt es eine nationale Liga, aber natürlich ist es in einem Land, in dem der Sommer nur rund vier Monate dauert, ziemlich schwierig, eine Sportart mit ausgeprägtem Strandfeeling zu vermarkten.

Swiss Beach Soccer hat unter Wenger rund 250 Events veranstaltet, darunter auf dem Bundesplatz und in der Zürcher Bahnhofshalle, es gab weit mehr als 500 Länderspiele. Nun gibt der 45-Jährige, Vater zweier Töchter und Inhaber einer Marketingagentur, das Zepter an Schirinzi weiter, den «Mister Beachsoccer», wie Wenger sagt. «Seine Leidenschaft ist einmalig, er hat so viel für unseren Sport getan.»

Mit Stankovic, Sandro Spaccarotella sowie Fränzi Steinemann engagieren sich in Zukunft zudem langjährige Nationalspieler und Kenner der Szene für die Weiterentwicklung von Beachsoccer.

Otts Sonderklasse

Der Weg bleibt steinig, aber zumindest an der WM steht das Nationalteam ab und zu im Fokus.

Wie heute gegen Italien. Stankovics Torriecher wird gefragt sein. Vor allem aber Noel Otts Sonderklasse. Der 25-Jährige ist nicht nur bester Schweizer Offensivspieler, er wurde sogar schon als «Messi des Beachsoccers» bezeichnet. Ott soll mit seiner Beharrlichkeit gegen Italien auch die Kreise des überragenden Torjägers Gabriele Gori (13 WM-Treffer) stören, damit der Schweizer WM-Traum weitergeht. Und spätestens im Endspiel am Sonntag wäre auch das Interesse grösser.