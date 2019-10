Der Torminator ist zurück bei Köniz

Aber obwohl beide Teams ähnlich viele Spielanteile und Torchancen besassen, bekam Köniz von Wiler-Ersigen eine Lektion in Sachen Effizienz erteilt. «Die spielten gegen uns ihre ganze Klasse aus und nutzten, ganz im Gegensatz zu uns, vor allem ihre Chancen konsequent», zeigte sich der anstelle des verletzten Stefan Castrischer auch als Captain fungierende Maurer vom Gegner beeindruckt. Nach fünf Runden steht Floorball Köniz erst mit sechs Punkten zu Buche und dümpelt derzeit um den Playoff-Strich herum.

«Wir hatten auch ein schweres Startprogramm», relativiert der 26-Jährige. «Gegen Wasa kann man verlieren, und nach dem Erfolg in Uster standen die Duelle mit den drei meistgenannten Titelfavoriten auf dem Programm.» Zwar hätte nur gegen Malans etwas Zählbares resultiert, aber auch beim 7:8 gegen GC sowie gegen Wiler-Ersigen habe man gut mithalten können und bestätigt, dass die namhaften Abgänge wenn nicht wettgemacht doch zumindest kompensiert worden seien.

Gute Zeit in Schweden

Übrigens: Noch eindrücklicher waren die Skorerwerte von Maurer letzte Saison bei Växjö in Schweden: 41 Tore und 26 Assists in 39 Spielen – für einen Debütanten in der «NHL des Unihockeys» ein überragender Wert. Für Aussenstehende ist es deshalb umso weniger verständlich, warum er seine Zelte dort bereits wieder abgebrochen hat und nach bloss einem Jahr zu seinem Stammclub zurückgekehrt ist.

«Wenn ich in der NHL Eishockey oder als Fussballer in einer europäischen Topliga gespielt hätte, wäre ich sicher geblieben», gibt Maurer zu, «aber vom Unihockey allein können selbst in Schweden nur ein paar Wenige leben». Für ihn habe es in Schweden aber trotzdem gestimmt, «ich habe neben dem Sport einen 40-Prozent-Job ausgeübt und dort eine gute Zeit gehabt».

Aber ebenso sei für ihn klar gewesen, dass für ihn nach seinem Bachelor in Medien- und Kommunikations-Wissenschaft die berufliche Zukunft nur in der Schweiz liegt – «und als mir das Angebot für mein derzeitiges 80-Prozent-Praktikum vorlag, war für mich sofort klar, dass ich diese Chance packen muss». Maurer verhehlt aber nicht, dass es für ihn auch vom Sportlichen her in Köniz bestens passt. «Hier kann ich mit meinen alten Kumpels spielen, der Teamgeist stimmt, die Emotionen – kurz, ich habe die Rückkehr noch keine Minutebereut.»