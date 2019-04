Der Berner Topskorer startet in Schweden durch

Genau diesen Weg hat Manuel Maurer hinter sich. Nur hat das kaum einer gemerkt. Der 25-Jährige spielt nicht Eishockey, sondern Unihockey. Im vergangenen Jahr wurde er mit Köniz Meister und verliess die Schweiz, um sich in der schwedischen Superligan, der stärksten Liga der Welt, einer neuen Herausforderung zu stellen. Nach Ende der Qualifikation ist der Schweizer Nationalspieler als Topskorer mit 35 Toren und 22 Assists in 32 Partien einer der wertvollsten Spieler seines Teams, den Växjö Vipers. Er hat es mit ihnen ins Playoff geschafft und steht auf Rang 9 der Liga-Skorerliste. Wie gelang es dem Berner, sich auf Anhieb in Schweden durchzusetzen?

Er trifft und trifft und trifft

Maurer gehörte in den vergangenen Jahren zu den besten Spielern der Schweizer Nationalliga. In den letzten vier Saisons gelangen ihm immer über 60 Punkte, in der Meistersaison der Könizer war er gar der Playoff-Topskorer mit 14 Toren und 12 Assists in elf Spielen.

Eine erste Anfrage aus Schweden kam vor vier Jahren. Damals aber studierte Maurer noch Medien- und Kommunikationswissenschaften. Letzten Sommer schloss er ab, die Zeit war reif, «das gemachte Nest in Köniz zu verlassen», wie Maurer sagt.

Den Entschluss aber hatte er bereits gefasst, bevor er mit Köniz Meister wurde. Vergangenen Sommer besuchte er Trainings verschiedener Teams und entschloss sich, aufgrund des Spielsystems zu Växjo zu wechseln. Die Vipers sind im taktisch geprägten schwedischen Unihockey ein Team, dem es nicht in erster Linie darum geht, Abschlüsse des Gegners zu verhindern, sondern den Gegner auch unter Druck zu setzen. Das komme ihm entgegen und sei ein Grund für seinen aktuellen Erfolg, sagt Maurer: «Ich bin nicht gut im Spiel mit dem Ball. Eine meiner grössten Stärken und Torquellen ist es, Ballverluste zu provozieren.»

«Ich messe mich an Punkten. Ich schiesse lieber 30 hässliche als 15 schöne Tore.»Manuel Maurer

Seine Stärke hat er in 57 Punkte umgemünzt. Mit dieser Leistung katapultierte sich der Schweizer in der Liga-Skorerwertung beispielsweise vor den ehemaligen GC-Spieler und schwedischen Superstar Kim Nilsson (52). Maurer sagt: «Konstanz ist mir enorm wichtig. In der Schweiz war mein Ziel immer, pro Spiel mindestens ein Tor oder einen Punkt zu erzielen.» Nun gelingt ihm das auch in Schweden.

Vor seinem Transfer habe er sich die Frage gestellt, ob sein Spielstil, den er als technisch einfach beschreibt, überhaupt in die anspruchsvolle Liga passe. «Ich bin kein Spektakel-Spieler. Ich spiele schnörkellos und messe mich an Punkten. Ich schiesse lieber 30 hässliche als 15 schöne Tore.»