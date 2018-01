Der BSV mit drei Siegen in Italien

Erstmals wurde in Brixen der ­Alpe Adria Cup mit Teams aus der Schweiz, Slowenien, Österreich und Italien durchgeführt. Das Turnier wird von den nationa­len Verbänden unterstützt. Die Schweiz will auch in Zukunft ­jeweils mit dem Fünften und dem Sechsten der Vorsaison die besten Teams entsenden, die nicht am Europacup teilnehmen.

Die Schweizer Teams dominierten den Anlass; im Final bezwang der BSV Bern Muri Suhr Aarau 32:16. Die Berner waren die beste Mannschaft des Turniers, in den Spielen zuvor gewannen sie gegen Bozen (ITA) 33:23 und gegen Krka (SLO) 34:29.

Trainer Aleksandar Stevic war trotz der deutlichen Erfolge nur mit der Darbietung im Endspiel vollumfänglich zufrieden. «Da haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt, Torhüter Dominic Rosenberg überragte mit 20 Paraden», sagte der Deutsche. «Am ersten Tag haben wir hingegen eine Halbzeit gebraucht, um ins Spiel zu finden, vor der zweiten Partie hatten wir am Morgen noch trainiert und hatten müde Beine.»

In Brixen nicht mit dabei waren Jakub Szymanski (Rücken) und Simon Getzmann (Oberschenkel). Die beiden Stammspieler sollten bis zum Auftakt der Finalrunde am 31. Januar wieder fit sein. Der BSV trifft gleich wieder auf Pfadi Winterthur. Den Zürchern unterlagen die Berner im Cupfinal kurz vor Weihnachten.

Kurz danach stehen mit den Partien in Schaffhausen (3.2.) und gegen Wacker Thun (7.2.) zwei weitere Partien gegen Spitzenteams an. Weitere Testspiele bestreitet der BSV bis zum ersten Ernstkampf nicht mehr. (Berner Zeitung)