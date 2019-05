Das ist im Sport in 0,4 Sekunden möglich

Leichtathletik

Usian Bolt knackte am 16. August 2009 an der WM in Berlin seinen eignen Sprint-Weltrekord über 100 Meter. Der Jamaikaner lief die Strecke in 9,58 Sekunden und kam dabei auf eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 37,58 km/h. In 0,4 Sekunden legte er 4,18 m zurück.