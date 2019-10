Das ist die härteste Frau der Welt

Wonach strebt eine Athletin, die keine echte Konkurrenz mehr kennt? Denn danach schaut es aus, wenn man Daniela Ryfs ­Resultate betrachtet:

September 2019: Sieg in Nizza

August 2019: Sieg in Lech

Juli 2019: Sieg in Alpe d’Huez

Juli 2019: Sieg in Klagenfurt

Juni 2019: Sieg in Rapperswil-Jona

April 2019: Sieg in Texas

April 2019: Sieg in Kalifornien

Oktober 2018: Sieg auf Hawaii

September 2018: Sieg in Südafrika

August 2018: Sieg in Polen

Juli 2018: Sieg in Zürich

Juli 2018: Sieg in Frankfurt

November 2017: Rang 3 in Bahrain