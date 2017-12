Gibt es den optimalen Zeitpunkt für den Rücktritt?

Natalie Barker-Ruchti: Das ideale Alter für den Rücktritt existiert nicht. Aber es wird von der Gesellschaft durch Annahmen konstruiert, die als gängiges ­Wissen akzeptiert werden: Wer 40 ist, ist zu alt für Spitzensport, und wer 15 ist, ist zu jung. Solche Formulierungen sind gefährlich. Es geht um Individuen, um un­terschiedliche Sportarten mit unterschiedlichen Anforderungen. Zudem ändert sich das vermeintlich ideale Alter ständig.

Haben Sie Beispiele?

Im Kunstturnen der Frauen lag das ideale Alter bis in die Siebziger bei rund 30 Jahren, Vera Tschaslawska repräsentierte die Sportart. Es folgte ein Wandel von Olga Korbut bis Nadia Comaneci, das ideale Alter wurde tiefer und tiefer. Mittlerweile wird angenommen, man müsse sehr jung sein, vielleicht 16, 17 Jahre alt, um Erfolg haben zu können. Giulia Steingruber aber ist 23, Oxana Tschussowitina sogar 42 Jahre alt und immer noch aktiv. Solche Beispiele sprengen unsere Annahme, was alt ist und was nicht. Manchmal fehlen im Umgang mit den Begriffen Rücktritt und Alter Reflexion und Respekt.

Ist der Begriff Rücktritt mit zu viel Negativität verbunden?

Die Vision muss geändert werden. Die Altersabstufungen beginnen früh. Im Fussball lernen die Spieler in jungen Jahren: Bin ich mit 14 nicht in dieser Auswahl, dann wird es schwierig. Gehöre ich mit 16 nicht zu jenem Kader, habe ich keine Chance mehr. Diese starke Referenz zum Alter zieht sich bis zum Karriereende durch. Das Konzept Rücktritt ist etwas Negatives, wie das Älterwerden. Man müsste die Perspektive ändern, damit Sportler auch während der Karriere ohne Bedenken über das Leben danach sprechen könnten.

«Man» heisst: die Öffentlichkeit, die Medien, die Verbände.

Die Sportorganisationen und Verbände tragen eine grosse Verantwortung, weil sie mit ihren Selektions- und Förderkonzepten das zeitbegrenzte Denken fördern. Natürlich liegt es auch an den Medien, den Blickwinkel zu ändern. Menschen werden ­älter, Sportler können im fortgeschrittenen Alter Spitzenleistungen erbringen. Die Denkweise wurde noch nicht an die Entwicklung angepasst.

Sie haben mit Athleten über das Leben danach gesprochen. Mit welchen Erkenntnissen?

Für den Spitzensport wird sehr früh sehr viel trainiert. Der Athlet entwickelt seine Identität, seine Persönlichkeit. Wenn man nur weiss, wie es ist, Athlet zu sein, muss man nach dem Rücktritt vieles neu lernen. Alles aufgeben, worin man gut ist, das kann ein Hindernis sein. Es gilt, sich neu zu erfinden. Ein Rücktritt, egal, was dazu geführt hat, ist eine ­riesengrosse Umstellung.

Fällt der Schritt einfacher, wenn sich der Athlet bereits während der Karriere mit der Zeit danach befasst hat?

Meine Forschung zeigt, dass es hilft, wenn der Athlet nicht nur Athlet ist, sondern daneben studiert, etwas arbeitet, eine Familie hat – oder einfach auch einmal eine längere Pause gemacht hat. Distanz zum Sport hilft zu reflektieren. Zu überlegen: Was möchte ich einmal tun? Wo möchte ich hin? Dieser Prozess kommt spätestens mit dem Rücktritt.

Die Aussage «Sport ist eine Lebensschule» ist weit verbreitet. Was halten Sie davon?

Natürlich ist Sport eine Lebensschule, aber das sind die normale Schule, die normale Arbeit und das Familienleben auch. Sport ist im Vergleich sicher nicht die bessere Lebensschule, im Gegenteil: Teilweise müssen sich Sportler Charakteristika aneignen, die im normalen Leben überhaupt nicht hilfreich sind. Ein Olympionike hat in einer Studie erwähnt, er habe sich im Sport einen Kampfgeist nach dem Muster «Es geht um Leben oder Tod» aneignen müssen. Im sozialen Leben sind solche Charakterzüge überhaupt nicht nützlich. Auch der Hang zum Perfektionismus kann im Leben danach hinderlich sein.

Gibt es geschlechterspezifische Unterschiede?

Tendenziell müssen sich Frauen im Sport stärker unterordnen, vor allem in individuellen und speziell in artistischen Sport­arten. Sie lernen: Der Trainer ist die Autorität, ich ordne mich unter. Eine frühere Synchronschwimmerin hat erzählt, ihre grösste Schwäche seit dem Rücktritt sei, dass sie noch immer mache, was ihr gesagt werde. Es ist nun einmal so: Während der Karriere eignet sich der Athlet gewisse Charakteristika an, sie werden Teil von ihm. Und die nimmt er ins Leben danach mit, wenn er den Sport zurücklassen muss. (Berner Zeitung)