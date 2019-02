Stucki stand bereits nach fünf Gängen als Sieger fest, im Schlussgang bekam er es mit Remo Käser zu tun. In der dritten Minute sorgte er dort mit einem Fussstich und anschliessendem Überdrücken für die Entscheidung. Auch der Unterlegene darf mit dem Saisonstart zufrieden sein. Vor 14 Tagen hat der Alchenstorfer in Kirchberg gesiegt. Bis zur Schlussgangniederlage stellte er in Büren mit Florian Gnägi, daneben gelangen ihm vier Siege.

Gnägi seinerseits blieb ohne Niederlage, büsste aber mit drei Gestellten wertvolle Punkte ein. Rätsel gab dafür einmal mehr Philipp Roth auf. Der Eidgenosse liess sich je zwei Siege, Gestellte und Niederlagen notieren. Zusammengefasst bedeutet dies: Von den vier angetretenen Eidgenossen befinden sich drei in der Spur, der Vierte noch nicht.

Überraschen konnte dafür ein junger Emmentaler: Dominik Gasser (Siehen), der nebst vier Siegen einzig gegen Dominik Roth und Fabian Staudenmann eine Niederlage einfing, beendete den Tag auf dem starken dritten Rang.