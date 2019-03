Als chinesische Olympia-Turbos nämlich in sein Büro kamen, wollten sie vom Langlaufspezialisten zwei Dinge wissen: Kannst du Novizen zu Olympiasiegern coachen? Reichen dir ­dafür vier Jahre, weil wir 2022 die Heimspiele austragen werden?

Obschon Lindholm weder das eine noch das andere versprechen konnte, trainiert der kleine Mann mit dem auffälligen Ohrring nun die grösste Athletengruppe chinesischer Möchtegern-Wintersportler – des zurzeit kühnsten globalen Sportprojekts: Chinesen, die weder über Schneesportkultur noch -topathleten verfügen, bis 2022 an ihren Heimspielen zu Medaillenkandidaten zu formen.

Von null zum Helden

«From zero to hero», also von null zum Helden, nennen die Chinesen ihr Unterfangen. Damit verdeutlichen sie immerhin, von wo sie starten: vom Nullpunkt. Trotzdem bekam Lindholm von Beginn des Projekts an von den chinesischen Funktionären zu hören: «Nur dabei sein reicht uns nicht!» Wobei die Chinesen selbst die Breite garantiert haben wollen.

In allen 109 Wettbewerben gedenken sie in drei Jahren Athleten zu stellen. Das gelang in der olympischen Wintersportgeschichte bloss den Amerikanern 1980 und 2002 – bei allerdings 38 bzw. 78 Wettbewerben.

Nur: Wo die Athleten des selbst proklamierten Giganten des Wintersports hernehmen? Das Land liess flugs Teenager quer durch alle Regionen auf ihr Schneetalent testen. 134 von ihnen hat man Glenn Lindholm nach Vuokatti hoch im Norden von Finnland geschickt. Dort ist Lindholm am Sportinstitut angestellt. Es ist das Magglingen der Finnen.

Dass gerade einmal 20 dieser Gesandten je Schnee gesehen hatten, erleichterte Lindholms Aufgabe ebenso wenig wie ihre Herkunft: Sie stammen mehrheitlich aus dem Rudern. Die chinesischen Selektionäre glaubten, im Langlauf brauche es vor allem austrainierte Oberkörper. An die Beinarbeit dachten sie weniger, was dazu führte, dass sich mancher dieser langlaufenden Ruderer von Vuokatti erst einmal verletzte.

Langlauf-Coach Glenn Lindholm. Foto: PD

Überhaupt muss Glenn Lindholm lachen, wenn er über die ersten Schneetage seiner Schützlinge spricht. «Nur schon auf den Langlaufski zu stehen, fiel ihnen schwer. Bei einigen von ihnen begann wir nicht einmal bei null – sondern gefühlt klar darunter.» Dass die Chinesen für ihre Auserwählten zugleich das beste Material einforderten, obschon Frischlinge damit überfordert sind, erschwerte die Einführung. «Nur das Beste ist für das Projekt gut genug. Geld spielt keine ­Rolle», sagt Lindholm.

Er kann auf 14 Coachs zurückgreifen, mehrheitlich Finnen. In sieben Gruppen trainieren sie die Chinesen zwischen 14 und 40 Jahren 2-mal täglich. Der Athletensenior ist ein Liebling der Partei und darum dabei. Dass Vuokatti den ältesten Langlauftunnel der Welt aufweisen kann, half bei der Entscheidung des Standorts. So ist gesichert, dass rund ums Jahr auch auf Schnee gearbeitet werden kann.

Ein Chinesendorf in Vuokatti

Die Herausforderungen beschränken sich nicht auf den Sport. Die kulturellen Differenzen etwa seien gross, sagt Lindholm. Nur schon aus geografischen Gründen. Die Mehrheit seiner Athleten stammt aus der Region um Shanghai. Temperaturen unter null Grad kommen da selten vor. In Vuokatti ist es das halbe Jahr sehr kalt – zudem auch lange dunkel.

Damit sich die Chinesen, die kaum Englisch sprechen und darum Übersetzer dabei haben, ein wenig heimisch fühlen, haben ihnen die Finnen ausserhalb von Vuokatti ein «Chinese Village» mit WGs eingerichtet – samt eigenem Restaurant mit heimischer Küche. Auch Englischkurse erhalten sie. Und Lindholms Frau ist Ansprechpartnerin für alle Sorgen und Sörgelchen.