Blumentopf statt Blumenstrauss

Die Szene bringt sogar die Ver­liererseite zum Schmunzeln. Tigers-Spieler Joel Willi wird nach dem gewonnenen Cupspiel in Freiburg zum besten Spieler ausgezeichnet. Andernorts gibt es Blumensträusse als Geschenk – Willi erhält von Nationaltrainer David Jansson, der als Ehrengast zugegen ist, einen ganzen Blumentopf überreicht. Als ihn der Langnauer fürs Foto in die Höhe zu stemmen versucht, können sich Teamkollegen wie Gegenspieler kaum halten vor Lachen.

Blumensträusse hätten sich die Tigers im Vergleich mit dem NLB-Vertreter auch kaum verdient. Mit der Leistung im letzten Drittel wäre, getreu dem bekannten Sprichwort, aber nicht einmal ein Blumentopf zu holen gewesen. Es ist das Glück der Emmentaler, haben sie die Partie mit einem überzeugenden Mittelabschnitt entschieden, zur zweiten Pause 9:2 geführt. Am Ende sieht das Resultat von 9:6 aus Berner Optik nicht eben souverän aus.

Das Wundertüte-Etikett

Trotzdem: Der neue Trainer Michal Rybka hinterlässt einen ­zufriedenen Eindruck. Der NLA-Auftakt am Samstag war zwar nicht optimal verlaufen. Die schwächer einzustufenden Kloten-Bülach Jets rangen den Tigers einen Punkt ab – Rybkas Team reüssierte erst in der Verlängerung (6:5). Doch der tschechische Coach spricht im Fall der Klotener von einem «Angstgegner» und ist froh über das positive Resultat. Die letzten drei Vergleiche mit den Jets waren zuungunsten der Tigers ausgegangen.

Am Samstag gelang Anton Samuelsson – dem Bruder von Leaderfigur Johan – mit seinem dritten Treffer des Abends die Sieg­sicherung. Dass nicht die volle Punktzahl heraussprang, dürfte die Langnauer aber ärgern. In der 59. Minute hatte sich Kloten erst in die Verlängerung gerettet. Die Langnauer haben für gewöhnlich den Anspruch, im Duell mit einem Team, das um die Playoff-Qualifikation kämpfen muss, das Maximum herauszuholen. Doch die Tigers gehören derzeit zu ­jenen Teams, denen am ehesten Überraschungen zuzutrauen sind – positive wie negative.

In den Playoffs gehören sie zum Inventar, wobei die besten Zeiten einige Jahre zurückliegen. Stets zu einem Exploit fähig – so im vergangenen Januar, als sie dem späteren Meister Wiler-Ersigen die einzige Niederlage nach 60 Minuten zufügten –, tauchen die Tigers auch immer wieder gegen vermeintlich schwächere Gegner. Zumindest teil­weise erklärt sich dies durch die Zusammenstellung des Kaders. Nach diversen Abgängen erfahrener Kräfte besteht das Gros der Equipe aus jungen Eigengewächsen, einige von ihnen noch im Teenageralter. Sie sind talentiert, bissig – agieren zuweilen aber ungestüm.

Die Systemänderung

Es spricht einiges dafür, dass die erwähnten Schwankungen künftig seltener auftreten. Nur drei Mutationen hat das Kader im Sommer erfahren. Die jungen Kevin Kropf und Simon Steiner übernehmen in der Offensive bereits Verantwortung. Mit Simon Flühmann ist zudem eine Garantie für Skorerpunkte hinzugekommen. Johan Samuelsson hat bereits in der Vorsaison überzeugt, jetzt tut es auch sein Bruder Anton. Der Ältere der beiden fehlte im letzten Winter oft verletzt. Auch deswegen hat ihn Trainer Rybka am Sonntag in Freiburg geschont.

Der Tscheche möchte seinerseits frischen Wind ins Team bringen, seinen Spielern ein offensives Spielsystem einimpfen. «Wir wollen mit eigenen Mitteln erfolgreich sein.» Will heissen: höheres Stellungsspiel, länger in Ballbesitz sein. Und weg von der konsequenten Kontertaktik vergangener Jahre. Noch klappt nicht alles nach Wunsch, noch unterlaufen den Langnauern einfache Fehler. Was aber zu Beginn der Saison nichts Ungewöhn­liches ist. (Berner Zeitung)