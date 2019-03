Besondere Läufe rund um den Globus

Parklauf:In 23 Ländern rennen

Als sich 13 Briten im Oktober 2004 im Bushy Park in Teddington (London) zu einem Parklauf verabredeten, wollten sie das Zusammensein läuferisch zelebrieren. Mittlerweile finden diese Parkruns in 23 Ländern jedes Wochenende statt. Teilnehmen kann jeder gratis, die Streckenlänge beträgt 5 km. Seither laufen sie in A wie Australien über F wie Finnland bis S wie Singapur in 1787 Parks das ganze Jahr über. 46 Millionen Läufer waren seit dem Pionierrennen dabei, allein im letzten Jahr 706 229. Die Schweiz, eigentlich ein Laufland, hat diese magische Serie noch nicht entdeckt.

Neujahrsmarathon:Die smarten Zürcher

Dieses Rennen an der Peripherie von Zürich lebt von der Idee: Weil stets um 0:00 Uhr im neuen Jahr zum Marathon gestartet wird, stellt der Schnellste bzw. die Schnellste garantiert die Jahresweltbestzeit auf. Wer also seine läuferischen 15 Minuten Berühmtheit anstrebt, sollte am Neujahrsmarathon teilnehmen. Da sich der Clou herumgesprochen hat, nahmen in diesem Jahr gleich Läufer aus 33 Nationen teil.

Barkley Marathon:Origineller gehts kaum

Dieser Ultramarathon ist legendär und so skurril, dass sich jeder Freund von Trudy-Müller-Bosshard-Rätseln in den Barkley Marathon verliebt. Seit 1986 findet dieses Rennen über circa 160 km und 16 500 Höhenmeter im Frozen Head State Park in Tennessee statt. Zeitlimit: 60 Stunden. Wobei: Meist schafft es ohnehin keiner der 40 Erwählten ins Ziel. Dass man für den Barkley gern knobeln muss, liegt am Anmeldemodus. Man muss selber herausfinden, wie man teilnehmen kann.

Eine offizielle Anmeldung existiert nicht. Was gesichert zum Prozess gehört: ein Motivationsschreiben, ein Geschenk an Gründer Lazarus Lake (zurzeit ein weisses T-Shirt), ein Autoschild aus der Heimat und ein Startgeld von 1.60 Dollar. Die Startnummer 1 erhält derjenige bzw. diejenige, welche(r) das Ziel gemäss Organisator Lake mit Sicherheit nie erreicht. Wer aufgibt und danach natürlich an den Start zurück muss, wird mit einem Trompetengedudel verabschiedet. Es soll allen Verbliebenen verdeutlichen, dass der Nächste vom Barkley Marathon abgeworfen wurde.