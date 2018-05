Berner Goalie holt die Champions-League

Es sind ereignisreiche Tage im Leben des Nikola Portner. Der 24-jährige Berner Torhüter erlitt in der letzten Woche mit seinem Verein Montpellier einen Rückschlag in der französischen Meisterschaft. Das Spiel in St-Raphaël ging verloren, derweil der Hauptkonkurrent aus Paris bei gleicher Anzahl Punkte wegen der besseren Bilanz in den Direktbegegnungen an Portners Team vorbeizog. Patzen die Pariser im letzten Heimspiel nicht, geht der Titel in die Hauptstadt.

Wenige Tage nach der Niederlage in St-Raphaël feierte Montpellier auf europäischer Ebene den ganz grossen Triumph. Mit Siegen über Vardar Skopje (MAZ) und Nantes gewannen die Südfran­zosen am Final-Four-Turnier in Köln die Champions League.

Sie sind Champions-League-Sieger. Wie fühlt sich das an?

Nikola Portner: Wenn du diese Emotionen erlebst nach dem Spiel, wenn der Stern dem Clublogo zugefügt wird, wenn du danach mit den Teamkollegen feierst, dann weisst du: Dafür musst du kämpfen, dafür lohnt sich der ganze Aufwand, den du als Sportler betreibst. Ich bin überglücklich.

Wie wurde der Titel gefeiert?

Nach dem Sieg am Sonntagabend haben wir in der Nacht keine Minute geschlafen. Am Montag sind wir von Köln nach Montpellier geflogen. Am Flughafen haben etwa 200 Personen auf uns gewartet, in der Sporthalle dann 1000. Jeder wollte Fotos mit uns machen. Am Dienstag folgte ein Empfang in der Stadt, wir haben den Pokal auf einem Balkon präsentiert, vor etwa 2000 Fans.

Welchen Stellenwert geniesst Handball in Montpellier?

Fussball ist die Nummer 1, weil diese Sportart generell viel mehr Anhänger hat als Handball. Dazu ist auch Rugby in der Stadt sehr wichtig. Wir sind die Nummer 3, geniessen in Montpellier aber durchaus grosse Aufmerksamkeit.

Wie überraschend kam dieser Champions-League-Triumph?

Es gibt Leute, die den Sieg als ­Sensation einstufen. Ich sehe das nicht ganz so. Wir waren bereits in der letzten Saison nahe an der Qualifikation für das Final-Four-Turnier. Als wir dieses Mal den Sprung nach Köln geschafft haben, wussten wir, dass wir den Pokal holen können.

Heute steht die letzte Meisterschaftsrunde auf dem Programm. Haben Sie noch Hoffnung, dass Sie auch den Titel in Frankreich holen können?

Seit gestern bereiten wir uns nochmals professionell auf dieses Heimspiel gegen Dunkerque (5., die Red.) vor und wollen dieses gewinnen. Aber wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Paris ist gegen Chambéry (9., die Red.) klarer Favorit. Aber wer weiss, vielleicht patzen sie, und dann sind wir doch noch Meister. Das wäre eine Riesensache.

Die Saison ist danach noch nicht zu Ende. Am Montag reisen Sie zur Schweizer Nationalmannschaft, um die Vorbereitung auf die zwei WM-Playoff-Spiele gegen Norwegen aufzunehmen. Wie beurteilen Sie die Ausgangslage?

Ich freue mich riesig, diese Spiele bestreiten zu können. Ich hoffe, dass es nicht noch zu Absagen kommt, das Kader für diese und auch die darauf folgenden Spiele so bestehen bleibt und wir uns finden können. Dann können wir in der Zukunft viel erreichen.

Sie sprechen von der Zukunft. Besteht keine realistische Chance auf die WM-Qualifikation?

Norwegen ist klarer Favorit, da gibt es nichts zu diskutieren. Aber vielleicht passiert ja ein Wunder. (Berner Zeitung)