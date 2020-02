Auf Papas Spezialanlage hat er fliegen gelernt

Geblieben ist Duplantis, den fast alle nur Mondo nennen, der Vater als Trainer – und ganz selten auch ein Hupf im Garten, zu Showzwecken gerne mit einem Hoverboard. Und weil der Junior die Leidenschaft des Vaters übernommen hat, ist er bezüglich Stabhochspringen ein wandelndes Lexikon. Hunderte von Sprung-Videos anderer Athleten hat er sich über die Jahre reingezogen und viele Techniken ausprobiert.

Wie kein Zweiter schafft er es auch darum, das Anlauftempo in Höhe umzusetzen. Dabei täuscht er. Weiterhin wirkt Duplantis mit seinen 1,81 m und 73 kg wie ein Bürschchen. Aber er sprintet die 100 m in 10,5 Sekunden, kann weit über 7 m weit springen. Zudem baute ihn Papa Greg behutsam auf. Entsprechend dürfte der neue Weltrekordhalter gerade körperlich noch zulegen können.

Der prägende Vorgänger

Geholfen hat ihm bei seinem Aufstieg auch die aussergewöhnliche Verbundenheit in der Stab-Szene. Kaum war Duplantis nach seinen 6,17 m auf der Matte gelandet, stürmten seine Konkurrenten auf ihn zu und umarmten ihn. Weltrekordvorgänger Renaud Lavillenie, mit dem Duplantis eng befreundet ist, schickte ihm am Morgen vor dem Meeting noch eine Motivations-SMS – in der er ihn ermahnte, bitte nicht allzu hoch zu springen. Duplantis hatte die 6,17 m kurz zuvor in Düsseldorf bloss um einen Hauch gerissen.

Mit seinem Idol seit Kindheit trainierte Duplantis im vergangenen Sommer auf dessen Heim-Anlange. Lavillenie baute sich ebenfalls eine eigene Stabinstallation, weil er wie sein Nachfolger den Sport atmet.

Alles zusammen macht diesen Armand Duplantis für die Leichtathletik zum Glücksfall. Schliesslich ist er seit Kindesbeinen ein Sonderfall. Er ist in einem Sport mit vielen Dopern ein sehr glaubhafter Botschafter.

