Athlet sein – einfach nur Athlet sein

Auf dem Tisch stehen klobige Krüge mit Sirup. An der Oberfläche treiben tote Fliegen. Fleisch wird keines serviert. Draussen streunen Hunde umher. Tag für Tag Krüge, Sirup, Fliegen, kein Fleisch. Der Rhythmus der Trostlosigkeit, in einer Mensa irgendwo in Minsk. Bis auf einmal Fleisch auf den Teller kommt. Dafür sind draussen die Hunde weg.

Mathias Seger lacht, als er in Gedanken ins Jahr 1993 entschwindet, nach Weissrussland, zu einem seiner ersten Turniere mit einer Schweizer Auswahl; Seger war 15 Jahre alt. Geblieben ist die Erinnerung – und der Geschmack des Sirups. «Das war eine andere Welt», sagt Seger, auf dem Tisch ein Kaffee, daneben ein kleines Stück Schokoladenkuchen.

Die Reisen als Eishockeyspieler haben ihn an allerhand Ecken geführt, allein mit dem A-Nationalteam an 60 Orte in 14 Ländern. Die Wende im Osten hat der Ostschweizer miterlebt – und in der Slowakei am alljährlichen Länderturnier so manchen Geburtstag gefeiert, an dem es selten Sirup gab. «Die Reisen, die ­Erlebnisse: Über solche Dinge sprichst du gerne – auch über den Karrierestart, die erste Saison, den ersten Titel.» Aber über den Rücktritt sprechen? «Am liebsten würde ich ewig spielen.»

Boris Becker: Warum tust du dir das noch an?

Natascha Badmann: Warum nicht?

Becker: Du hast dort dreimal gewonnen und alles gesehen.

Badmann: Nein. Jedes Rennen ist ein neues Entdecken.

Becker: Ich habe dreimal Wim­bledon gewonnen. Und es war immer dasselbe.

Als Natascha Badmann von Boris Becker mit Rücktrittsfragen konfrontiert wird, hat sie ihren Zenit noch gar nicht erreicht. Sie schwimmt, fährt und rennt ihm entgegen. Aber wer dreimal den Ironman auf Hawaii gewonnen hat und Mitte 30 ist, der muss doch auf dem Höhepunkt sein! Nicht nur Becker stellt nach Badmanns drittem Triumph die Sinnfrage.

«Her clock ist ticking» lautet eine Schlagzeile. «Everybody’s clock ticks», entgegnet die Baslerin, nicht frei von Akzent, geschlossen in der Bedeutung. Sie wird der Konkurrenz auf Hawaii noch drei weitere Male enteilen und den Peak 2007 erreichen, aber just in ihrem besten Jahr und ausgerechnet beim Lieblingsrennen «vom höchsten auf den tiefsten Punkt» fallen.

Triathletin Natascha Badmann, 51 Jahre alt, Eishockeyprofi Mathias Seger, 40 Jahre alt: zwei Figuren, die den Schweizer Sport geprägt haben. Unterschiedlicher Charakter, verschiedene Geschichten, vereint im Geist. Badmann hat in der Schweiz eine Sportart populär gemacht, die im Prinzip nicht populär sein kann, weil sie Menschen über die Grenze treibt. Seger ist ein Rekord von einem Mann: die meisten Länderspiele für die Schweiz, die meisten Spiele in der höchsten Liga, die meisten WM-Teilnahmen weltweit. Badmann und Seger haben den Höhepunkt hinter sich, den Rücktritt vor sich. Beide sollten längst genug haben. Beide haben noch nicht genug.

«Bin ich zu alt? Wars das?»

Eine kleine Küche in einem umgebauten Bauernhof am Dorfrand von Oftringen. An der Wand eine Holzskulptur aus Neuguinea, Holzboden, Holztisch, Holzstühle, auf einem sitzt Natascha Badmann, hellblauer Pullover, Jeans, Turnschuhe. Es ist morgens kurz nach 8 Uhr, Badmann wirkt vif, als sei sie seit Stunden wach und in Bewegung. Die Heizung ist ausgefallen, Badmann legt Holz nach. Im Nebenzimmer telefoniert ihr Lebenspartner und Coach Toni Hasler mit einer Triathletin aus dem Ausland. Hasler betreut Athleten aus aller Welt. Er hat Badmann zum Sport geführt. Und sein Credo lautet: «Das Alter ist eine Zahl, nicht mehr.»

Das hat Hasler vor 10 Jahren auch seiner Partnerin gesagt, als sie nach dem Sturz auf Hawaii ans Aufhören dachte. Ein Motorradfahrer schnitt ihr den Weg ab, sie fuhr an einer Baustelle in einen Kegel und stürzte. Beidseitig komplexe Schulterverletzungen; Kapsel, Bänder, Sehnen, alles nicht mehr funktionstüchtig; Brüche des Schultergelenks und der Rippen. In der Schweiz erklärten die Ärzte, Badmann werde nie mehr Spitzensport betreiben können – und es wäre als Erfolg zu werten, könnte sie dereinst ein Kilo Zucker aus dem Schrank heben.

Badmann serviert Tee, greift mühelos nach oben zur Büchse. «Ich habe nach dem Befund geweint, konnte aber die Tränen nicht abwischen.» Vor dem Sturz hatte sie Berge versetzt, nun sollte sie danach streben, den Arm jede Woche einen Millimeter mehr anzuheben. Badmann fragte sich: «Bin ich zu alt? Wars das?»

Nach der Trauerphase gab der Kampfgeist sein Comeback: «Ich dachte: Der Sport gab mir alles, er nahm mir alles. Nun gibt er mir die Möglichkeit, die guten Gefühle nochmals zu erleben.» 5 Jahre nach dem Unfall wurde Badmann auf Hawaii Sechste – als mit Abstand älteste Teilnehmerin. «Eigentlich», sagt Badmann, «eigentlich wäre 2007 der ideale Zeitpunkt zum Aufhören gewesen.» Im Dezember 2017 bezeichnet sie sich noch immer als Profitriathletin.

«Ich habe das schönste Leben»

Ein Trikot folgt auf das nächste, befestigt an einem Seil, diverse Jahrgänge des ZSC, ein Leibchen des Schweizer Nationalteams, quer durch das Lokal, und selbst ein SCB-Trikot schafft es unter die Decke des Restaurants Sta­diönli bei der Kunsteisbahn Oerlikon.

Mathias Seger sitzt an einem Längstisch, darüber die Leibchen, und noch weiter oben hängt der Himmel voller Geigen, wenn Seger über Eishockey spricht. «Täglich mit 20 Jungs in der Garderobe Sprüche klopfen, mit ihnen unterwegs sein, mit ihnen rausgehen und ein Spiel spielen: Ich habe das schönste Leben, das man sich vorstellen kann.» Ein Spiel spielen, wiederholt Seger, «wie Kinder. Und wir werden erst noch sehr gut dafür bezahlt».

Davos-Trainer Arno Del Curto bezeichnet Seger als letzten Mohikaner. Der ZSC-Verteidiger ist anders als andere. Der Begriff Klubtreue geht ihm über die Lippen, ohne ein Lippenbekenntnis zu sein. Er steht seit 1999 bei den Zürchern unter Vertrag, scheut sich nicht davor, politisch Position zu beziehen, fährt mit dem Meisterpokal im Tram nach Hause, legt Wert darauf, dass bei Teamessen die Handys weggelegt werden – und vor allem: Er liebt und lebt seinen Sport. Seger sagt: «Die Vorstellung, dass du nach der Karriere nie mehr einen Job ausüben kannst, der dir emotional so viel gibt, davor habe ich ex­tremen Respekt.»

Seger hebt die rechte Hand, drückt den Daumen gegen die Kuppe des Mittelfingers und lässt ihn zum Zeigefinger gleiten. «All die Spiele, all die Erlebnisse: Wenn du aufhörst, macht es schnipp – und alles ist vorbei.» Schnipp – und alles ist vorbei. Wie soll diese Vorstellung einen nicht plagen, der die meisten Geburtstage seines Sportlerlebens nicht mit der Familie gefeiert hat, sondern im Kreis des Nationalteams in der Slowakei?

«Die Saison zu viel»

Bei den ZSC Lions schnippte Edgar Salis im Vorjahr mit den Fingern. Der damalige Sportchef bot Seger keinen neuen Vertrag an. Die Öffentlichkeit schnippte mit, hatte doch der langjährige Captain auf dem Eis an Einfluss eingebüsst. Schnipp – und alles schien vorbei, bis der Verwaltungsratspräsident Walter Frey dem verdienstvollen Spieler nach einem Gespräch doch noch einen Kontrakt anbot. Seger akzeptierte, weil es für ihn keinen Unterschied machte, ob ihm nun der Sportchef, der CEO oder der VR-Präsident einen Vertrag vorlegte («Alle drei repräsentieren meinen Arbeitgeber»). Vor allem aber: weil er weiterspielen wollte, weil «das Feuer noch da ist», weil seine Kinder noch nicht schulpflichtig sind und er sich an den Nachmittagen um sie kümmern kann.

Die Medien zogen ein schnippisches Powerplay auf, orientierten sich am populären Spielzug «Die Saison zu viel». Seger sagt: «In der Schweiz wird einem Sportler der optimale Zeitpunkt für den Rücktritt von aussen diktiert. Sogar Roger Federer musste sich anhören, er habe den Abgang verpasst. Ausgerechnet er, der unser Land am besten vertritt.» Seger ist sich bewusst, dass er im Gegensatz zu Federer sein höchstes Level nicht mehr erreichen wird. «Aber wer das Herz am rechten Fleck hat und nicht kilometerweise abfällt, dem sollte man den Willen lassen, den Sport, den er liebt, so lange auszuführen, wie er möchte.»

«Die Iron Lady rostet»

Bei Natascha Badmann brennt das Feuer. Im Ofen. Im Innern. Sie war zutiefst enttäuscht, als eine Zeitung schrieb: «Die Iron Lady rostet, sie gewinnt nicht mehr.» Als Badmann 1998 als erste Europäerin auf Hawaii siegte, war Triathlon die Sportart der Spinner. Nun ist sie die Spinnerin, die nicht aufhören kann. Sie sagt: «‹Her clock is ticking›, das habe ich hinter mir.» In einer Zeit, in der ein 100-Jähriger einen Marathon beende, müsse sich die öffentliche Meinung wandeln. «Als Athlet hast du das Recht, Athlet zu sein, selbst wenn du nicht mehr ganz vorne dabei bist.» Wenn sie im Training angesprochen wird, weshalb sie sich das noch antut, entgegnet Badmann: «Wissen Sie, es ist eben gesund.»

Am 6. Dezember hat Badmann Geburtstag gefeiert. Das Türchen Rücktritt bleibt geschlossen. Sie weiss, was sie dahinter erwartet: ein Leben, das sie gelebt hat, aber nicht mehr erleben möchte. Sie wurde bereits mit 17 Jahren Mutter, arbeitete als Sekretärin, kämpfte mit Übergewicht, gegen Depressionen. Dieses alte Leben soll nicht ihr neues werden. «Mir geht es besser mit Sport. Es ist meine Lebensaufgabe, mich zu bewegen.» Das tut Badmann weiterhin bei den Profis, obwohl die Konkurrentinnen ihre Töchter sein könnten. In ihrer Altersklasse starten möchte Badmann nicht.

«‹Retired Professionals›, zurückgetretene Profis, das wäre meine Kategorie.» Nur existiert diese nicht. Im Vorjahr bestritt sie ihren letzten Ironman auf Hawaii. Irgendwann wird die Baslerin aus Oftringen den Profistatus ganz ablegen. Den Zeitpunkt lässt sie sich nicht aufschwatzen. «Ich habe mit zwei Kilometern Jogging angefangen und es bis an die Spitze im Triathlon geschafft. Nun erlaube ich mir, wieder langsam retourzugehen.» Erlauben ist das eine, zulassen das andere. «Einfach ist das nicht: Sagen Sie einmal einem Rennpferd, es solle nicht mehr gewinnen!»

«Unsicherheit. Und Respekt»

Auch Seger verspürt ab und an das Bedürfnis, retourzugehen, vermehrt und bewusst zu geniessen. Aber die Hektik des Spitzensports lässt den Prozess kaum zu. «Deshalb unterdrücke ich ihn», sagt Seger. Nicht immer gelingt es. Bei der Busfahrt nach Ambri reist der Gedanke mit, vielleicht das letzte Mal in der Valascia zu spielen, in dieser Halle, so frei und voll von Charme zugleich. An Teamabenden ertappt sich Seger dabei, wie er gedanklich entschwebt, von aussen auf die Gruppe blickt und denkt: «Hey, das ist schon cool.»

Seger hat eine Lehre zum Maschinenmechaniker gemacht. Eine Rückkehr nach dem Rücktritt ist keine Option, «weil Handarbeit nicht mehr gefragt ist». Der fünffache Schweizer Meister möchte dem Eishockey verbunden bleiben, spürt aber eine gewisse Abnützung, weshalb er womöglich Abstand nehmen wird, um sich von neuem in die Sportart zu verlieben. Vielleicht wird er auch zum Hausmann. «Ich brauche keinen grossen Lohn. Und meine Frau musste wegen meiner Karriere tausendmal hintenanstehen.»

Mathias Seger, was löst der Gedanke an ein Leben ohne Eishockey bei Ihnen aus?

«Unsicherheit. Und Respekt.»

Natascha Badmann, was löst der Gedanke an ein Leben ohne Triathlon bei Ihnen aus?

«Ich will das nicht. Ich würde nicht sterben ohne Triathlon, aber dahinvegetieren. Nein, ich will das nicht.»

Natascha Badmann bereitet sich zurzeit auf Gran Canaria auf die nächste Saison vor. Sie tut das mit demselben Trainingsumfang wie in den letzten 25 Jahren – einem Profiaufwand. Mathias Seger wird seine Karriere nach der Saison beenden – im Frühling. Er hofft, dass es Spätfrühling sein wird. (Berner Zeitung)