Abgeblockt in Plock

Ziemlich gut ist in der Königsklasse nicht gut genug. Ganz passabel war er, Wackers erster Auftritt 2018/2019 in der Champions League. Davon, gleich zu punkten, waren die Thuner aber weit entfernt, wenngleich sie nach zwei Dritteln Spielzeit mit bloss vier Treffern Differenz in Rückstand gelegen waren. Orlen Wisla Plock, bestückt mit Akteuren, welche Weltmeisterschaften mit einem Medaillengewinn abgeschlossen hatten, war zu souverän, als dass die dezimierten Berner Oberländer reelle Chancen gehabt hätten zu reüssieren.

24:34 verlor Martin Rubins Team gegen den zweitbesten Vertreter der polnischen Liga. Es war die erwartete Niederlage beim Gruppenfavoriten, der mit Ondrej Zdrahala den Torschützenkönig der letzten Europameisterschaft beschäftigt. Der Auftakt in die Partie war den Gästen gelungen, obwohl sie zu Beginn kon­sequent ausgepfiffen wurden, wie schon bei ihrem letzten Besuch in Osteuropa, als sie im Februar Azoty-Pulawy, der dritten Kraft Polens, knapp unterlegen waren.

Sie führten in der Startphase immer wieder, zuletzt in Minute 11 mit 6:5. Einen sehr guten Match legte Ron Delhees hin, der Zuzug, der bis gestern nicht überzeugt hatte. Sieben Tore erzielte der Nationalspieler in Plock, er war damit Wackers bester Skorer. Die andern zentralen Figuren gefielen bloss zeitweise. Keeper Flavio Wick etwa hielt lediglich in der zweiten Hälfte stark. Und Aufbauer Nicolas Suter, in der Liga zuletzt sehr dominant, bestach abermals durch Dynamik; der Aargauer verzeichnete aber zu viele Fehlwürfe und scheiterte wiederholt aus günstiger Position.

Und so zeigte der Schweizer Meister in Abwesenheit der verletzten Schlüsselakteure Marc Winkler und Nicolas Raemy nicht jene Parforceleistung, die er benötigt hätte, damit er den routinierten, physisch imposanten Widersacher hätte schlagen oder zumindest auf Dauer hätte gefährden können.

Die Hausherren erhöhten das Skore zwischen der 17. und der 24. Minute von 9:8 auf 15:9. Wacker verteidigte in jener Phase schlecht, wie am Mittwoch in der ersten Halbzeit gegen Basel, als die am Ende klar siegreichen Thuner dem Aufsteiger fünfzehn Tore zugestanden hatten.

Aufgeholt, nachgelassen

Zum Auftakt der zweiten 30 Minuten verringerten die Oberländer ihren Rückstand auf 17:21, bevor sie begannen, ideenlos zu agieren, vorübergehend nicht mehr jenen Spielwitz aufs Feld brachten, mit dem sie davor immer wieder gepunktet hatten. Ein beträchtlicher Teil der Mannschaft trat zum ersten Mal auf Champions-League-Ebene in Erscheinung.

Ein tolles Debüt glückte Zuzug Simon Huwyler, der sich bei Gegenstössen wiederholt geschickt anstellte. Der Aargauer dürfte nicht der einzige Wacker-Vertreter sein, für den der erste Abend in der Königsklasse 2018/2019 trotz der deutlichen Niederlage mit einem guten Gefühl endete. (Berner Zeitung)