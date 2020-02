6,18 Meter – der Wunderspringer tut es schon wieder

Eines hat Duplantis nun erreicht. Und satt ist er nicht. Es dauerte nur eine Woche, da stand er in Glasgow vor einer Latte, die auf 6 Metern und 18 Zentimetern lag. Wieder bot sich die Chance, Geschichte zu schreiben. Mit einem Sprung, der diesen einen Zentimeter über dem eigenen Weltrekord lag. Und Armand Duplantis schaffte es, er ist der neue, alte Weltrekordhalter.

Gleich im ersten Versuch meisterte der Europameister von 2018 in der Emirates Arena die Weltrekordhöhe. «Das war ein ganz starker Wettkampf», sagte der in den USA lebende und trainierende Schwede, der einen amerikanischen Vater und eine schwedische Mutter hat. «Das Publikum war riesig! Diese Energie hat sich übertragen und hat mir einen Kick gegeben», sagte «Mondo», wie er genannt wird.

Als Rekordbonus kassierte Duplantis 30 000 US-Dollar (rund 27 700 Euro). Superstar Sergej Bubka hatte in seinen glorreichen Jahren den Weltrekord oft nur um einen Zentimeter gesteigert – obwohl der Ukrainer längst grössere Höhen draufhatte. Doch die Prämien nahm er gerne mit.

Weltmeister Kendricks um 43 cm bezwungen

Für die 5,75 Meter hatte Duplantis noch zwei Anläufe gebraucht, nach dieser Höhe war dann auch Weltmeister Sam Kendricks (USA) aus dem Rennen. Der Belgier Ben Broeders wurde höhengleich mit Kendricks (beide 5,75) Dritter.

Bei der WM im Oktober 2019 in Doha hatte sich Duplantis nur Kendricks geschlagen geben müssen und Silber gewonnen. Jetzt – in der Form seines Lebens – gilt er als der Topfavorit für die Olympischen Spiele in Tokio.

Bereits als kleiner Junge sprang Duplantis im Wohnzimmer mit einem kleinen Stab, schon mit sieben Jahren stellte er eine Weltbestleistung in seiner Altersgruppe auf. Am 12. August 2018 meisterte der Teenager – damals 18 Jahre alt – zum ersten Mal die magische Sechs-Meter-Marke: Mit 6,05 Metern schnappte er der Konkurrenz im Berliner Olympiastadion EM-Gold weg.