Warum der BSV plötzlich gewinnt

Am 16. November trat der BSV Bern auswärts beim Aufsteiger Endingen an und musste unbedingt gewinnen, um nicht in eine veritable Krise zu geraten. Die Berner holten die zwei Punkte und gaben seither in der Meisterschaft keine Zähler mehr ab. Zuvor nur gegen die Aargauer und den RTV Basel, die beiden schwächsten Teams der Liga, siegreich, bezwangen sie hintereinander Wacker Thun (auswärts), Suhr Aarau (zu Hause) und St.Otmar St.Gallen (auswärts). Folgende Gründe haben zum Aufschwung geführt.