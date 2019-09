YB-Noten: Erst nach der Pause präsent

David von Ballmoos, 5,0 Hält, was es zu halten gibt. Und noch mehr, zuweilen gar unkonventionell. Bei den Gegentoren ist der Goalie machtlos.

Nicolas Bürgy, 3,0 Mit einer sehr schwachen ersten Halbzeit. Steht vor dem ersten Gegentor im Schilf, verliert wichtige Zweikämpfe und Kopfballduelle, wird früh verwarnt, ist überfordert. Stabilisiert sich allerdings deutlich.

Frederik Sörensen, 3,5 Auch der Däne, Chef in der Abwehr an diesem Abend, überzeugt vorerst nicht. Vor dem 1:0 lässt er sich zu simpel ausspielen, auch später mehrfach mit Mühe gegen die wirbligen Offensivspieler Portos. Kämpft sich aber in die Partie.