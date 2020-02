Sow mit Assist bei Frankfurt-Show In den Hinspielen der Sechzehntelfinals der Europa League gewinnen Frankfurt, Wolfsburg und Arsenal ihre Partien. Ajax strauchelt. dpa/erh

Eintracht Frankfurt gewinnt ein packendes Spiel gegen Salzburg 4:1, auch dank eines Hattricks des Japaners Daichi Kamada. Video: Teleclub

Eintracht Frankfurt hat beste Chancen auf den erneuten Einzug in den Achtelfinal der Europa League. Der Bundesligist setzte sich am Donnerstag im Hinspiel der Zwischenrunde gegen den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg mit 4:1 durch. Der Japaner Daichi Kamada erzielte drei Tore (12./43./53. Minute), eines davon nach Vorarbeit des Schweizer Nationalspielers Djibril Sow. Filip Kostic (56.) steuerte vor 47'000 Zuschauern in der ausverkauften Commerzbank-Arena den vierten Treffer bei.

Salzburg kam durch einen verwandelten Foulelfmeter von Hee-Chan Hwang (85.) noch zum Auswärtstor. Am kommenden Donnerstag steht das Rückspiel in Salzburg an. Im Vorjahr hatte die Eintracht in der Europa League das Halbfinale erreicht.

Eintracht Frankfurt - RB Salzburg 4:1 Salzburgs Patson Daka betet vor dem Spiel. Doch Hilfe von oben bleibt den Österreichern versagt. Arne Dedert, Keystone Die Frankfurter Fans, denen die Uefa die geplante Choreo verboten hatte, sahen ein berauschendes Spiel ihrer Mannschaft, bei der der Japaner Daichi Kameda mit drei Toren glänzte. Arne Dedert, Keystone FC Getafe - Ajax Amsterdam 2:0 Für die Niederländer setzte es gegen den spanischen Erstligisten eine überraschende Niederlage ab. Zwar hatte Ajax mehr Ballbesitz, schaffte es jedoch nicht, gegen die gut verteidigenden Gastgeber einen Torschuss abzugeben. Rodrigo Jimenez, Keystone FC CFR 1907 Cluj - FC Sevilla 1:1 Der Favorit aus Spanien tut sich schwer in Rumänien. Cluj geht in der 59. Minute durch einen Penalty in Führung. Erst acht Minuten vor Schluss gelingt den Gästen durch Youssef En-Nesyri der Ausgleich. Robert Ghement, Keystone FC Kopenhagen - Celtic Glasgow 1:1 Auch diese Partie endet Unentschieden. Die Kleeblätter dominieren zwar die Partie und gehen früh in Führung, müssen aber zu Beginn der zweiten Hälfte den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Christian Vilmann, Keystone Ludogorets Razgrad - Inter Mailand 0:2 In der fünften Minute der Nachspielzeit ist es Inter-Stürmer Romelu Lukaku, der für seine Farben das Tor zum verdienten 2:0-Endstand erzielt. Vadim Ghirda, Keystone FC Shakhtar Donetsk - SL Benfica 2:1 Bei der 1:2-Niederlage der Portugiesen wird der Schweizer Nationalstürmer Haris Seferovic in der 69. Minute ausgewechselt. Nur drei Minuten später erzielt Donetsk den neuerlichen Führungstreffer. Sergey Dolzhenko, Keystone FC Brügge - Manchester United 1:1 Der Underdog aus Belgien geht zwar früh in Führung, kassiert aber durch Anthony Martial (l.) noch vor der Pause den Ausgleich. Nach der Pause fallen keine weiteren Tore. Stephanie Lecoq, Keystone Sporting CP - Istanbul Basaksehir 3:1 Nach der ersten Hälfte ist in Portugal eigentlich schon alles klar. 3:0 führt Sporting gegen schwache Gäste, die immerhin in der 77. Minute mittels Penalty das Anschlusstor erzielen. Pedro Rocha, Keystone Wolverhampton Wanderers - Espanyol Barcelona 4:0 Peter Powell, Keystone AZ Alkmaar - LASK 1:1 Nach 90 Minuten trennen sich die Niederländer und Österreicher mit einem gerechten Unentschieden. Peter Dejong, Keystone Bayer 04 Leverkusen - FC Porto 2:1 Alario und Havertz schiessen Leverkusen in der ersten Halbzeit in Führung. Nach dem Anschluss durch Luis Diaz in der 73. Minute, muss die Werkself nochmals zittern, rettet die knappe Führung aber über die Zeit. Friedemann Vogel, Keystone Olympiakos Piräus - Arsenal 0:1 Lange Zeit sieht es nach einem torlosen Unentschieden in Piräus aus. Doch dann ist es Lacazette, der die Londoner, bei denen Xhaka durchspielt, zum Sieg schiesst. Thanassis Stavrakis, Keystone Vfl Wolfsburg - Malmö FF 2:1 Mit Mbabu und Mehmedi in der Startaufstellung zeigen die Wölfe ein gutes Spiel. In der zweiten Halbzeit drehen sie einen Rückstand, gewinnen aber schlussendlich aufgrund eines Eigentors der Gäste. Focke Strangmann, Keystone AS Roma - KAA Gent 1:0 Einen knappen Heimsieg feiert die Roma gegen starke Belgier. Perez ist es, der den Gastgebern mit seinem Tor den Weg zum Sieg ebnet. Maurizio Brambatti, Keystone Glasgow Rangers - Sporting Braga 3:2 Eine torreiche Partie sehen die schottischen Fans in Glasgow. Dabei schaffen es die Rangers, einen 0:2-Rückstand zu drehen. Andrew Milligan, Keystone Apoel Nicosia - FC Basel 0:3 Dank einer starken Mannschaftsleistung findet der FC Basel zum Siegen zurück. Petretta, Stocker und Arthur sind die Schützen zum ungefährdeten Auswärtstriumph. Petros Karadjias, Keystone 1 / 17

Auch der VfL Wolfsburg hat nach einem 2:1-Heimsieg gegen Malmö FF gute Chancen aufs Weiterkommen. Josip Brekalo (49.) und Admir Mehmedi (63.) drehten das Zwischenrunden-Hinspiel nach 0:1-Rückstand am Donnerstagabend noch zugunsten der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner. Die Schweden waren vor 13'801 Zuschauern kurz nach der Pause durch einen verwandelten Handelfmeter des früheren Leverkuseners Isaac Kiese Thelin (47.) in Führung gegangen. Im Rückspiel am kommenden Donnerstag würde den Niedersachsen nun bereits ein Remis zum Weiterkommen reichen.

Getafe überrascht Ajax

Der FC Getafe sorgt auch in Europa für Aufsehen. Der Überraschungs-Dritte der spanischen Primera Division kam zum Auftakt der K.o.-Runde in der Europa League zu einem 2:0 gegen den letztjährigen Champions-League-Halbfinalisten Ajax Amsterdam. Der frühere Kölner Deyverson (37. Minute) brachte die Gastgeber in Front. Durch seinen Jubel fühlten sich einige Ajax-Fans provoziert und bewarfen ihn mit Gegenständen. Auch zuvor waren einige Anhänge der Niederländer negativ aufgefallen. In der Nachspielzeit erhöhte der eingewechselte Kenedy (90.+3) auf 2:0.

Manchester United verschaffte sich mit Glück eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel der Zwischenrunde in einer Woche gegen Club Brügge. Das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer erreichte in Belgien ein 1:1 (1:1). Emmanuel Dennis (15.) brachte die Gastgeber in Führung. Anthony Martial (36.) gelang der Ausgleich nach einem schweren Abwehrfehler von Brügge.

Ohne Mesut Özil, der laut Club-Mitteilung «aus persönlichen Gründen» nicht mit nach Griechenland reiste, gewann der FC Arsenal mit 1:0 bei Olympiakos Piräus. Der Franzose Alexandre Lacazette erlöste die Gunners des neuen Trainers Mikel Arteta mit seinem späten Tor in der 81. Minute. Granit Xhaka spielte bei Arsenal 90 Minuten durch.

Youssef En-Nesyri bewahrte den Europa-League-Rekordgewinner FC Sevilla bei CFR Cluj in Rumänien vor einer bösen Überraschung. Der Marokkaner erzielte in der 82. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand. Ciprian Deac (59.) hatte die Gastgeber in der vom deutschen Schiedsrichter Deniz Aytekin geleiteten Partie per Handspenalty Führung gebracht.

Die Kurztelegramme der Sechzehntelfinal-Hinspiele

AS Roma - Gent 1:0 (1:0). - Tor: 13. Carles Perez 1:0.

Bayer Leverkusen - FC Porto 2:1 (1:0). - Tore: 29. Alario 1:0. 57. Havertz (Foulpenalty) 2:0. 73. Luis Diaz 2:1.

Olympiakos Piräus - Arsenal 0:1 (0:0). - 30'000 Zuschauer. - Tor: 81. Lacazette 0:1. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Wolfsburg - Malmö 2:1 (0:0). - Tore: 47. Kiese Thelin (Handspenalty) 0:1. 49. Brekalo 1:1. 62. Kiese Thelin (Eigentor) 2:1. - Bemerkung: Wolfsburg mit Mbabu, Mehmedi und ab 71. mit Steffen.

FC Brügge - Manchester United 1:1 (1:1). - Tore: 15. Dennis 1:0. 36. Martial 1:1.

Eintracht Frankfurt - Salzburg 4:1 (2:0). - 47'000 Zuschauer. - Tore: 12. Kamada 1:0. 43. Kamada 2:0. 53. Kamada 3:0. 56. Kostic 4:0. 85. Hwang (Foulpenalty) 4:1. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow, ohne Gelson Fernandes (verletzt). Salzburg ohne Okafor (nicht im Aufgebot).

Getafe - Ajax Amsterdam 2:0 (1:0). - Tore: 38. Deyverson 1:0. 93. Kenedy 2:0.

Ludogorez Rasgrad - Inter Mailand 0:2 (0:0). - Tore: 71. Eriksen 0:1. 94. Lukaku (Handspenalty) 0:2.

Schachtar Donezk - Benfica Lissabon 2:1 (0:0). - In Charkiw. - Tore: 56. Alan Patrick 1:0. 66. Pizzi (Foulpenalty) 1:1. 72. Kowalenko 2:1. - Bemerkung: Benfica Lissabon bis 69. mit Seferovic.

Sporting Lissabon - Basaksehir Istanbul 3:1(2:0). - Tore: 3. Coates 1:0. 44. Sporar 2:0. 51. Vietto 3:0. 77. Visca (Foulpenalty) 3:1. - Bemerkung: Basaksehir Istanbul ohne Inler (nicht im Aufgebot).

----------

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast

Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:

Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort.