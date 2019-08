Skandal in Europa League: Schiedsrichter mit Petarde beworfen

Fin de match incroyable entre Craiova (Roumanie) et Honved (Hongrie). On jouait la 120e minute lorsqu’une bagarre a éclaté, l’arbitre a été blessé par un jet de pétard (?). Match interrompu juste avant les tirs au but. pic.twitter.com/SPu9J2N2q0 — Anthony Etienvre (@anthonyetienvre) August 1, 2019

Schiedsrichter Arnold Hunter aus Nordirland will schlichten, als in seiner unmittelbaren Nähe eine Petarde explodiert. Die TV-Bilder lassen keinen anderen Schluss zu, als dass sie aus dem Block der Heimfans geworfen worden ist. Hunter geht sofort zu Boden und muss behandelt werden. Schliesslich wird er mit dem Sanitätswagen vom Feld gefahren.

Der Schiedsrichter kommt zurück

Wer jetzt aber meint, damit sei das Spiel abgebrochen, irrt. Eine Viertelstunde lang lässt sich Hunter behandeln. Dann kommt er erst zurück und übergibt dann die Leitung der Partie seinem Landsmann Jamie Robert Robinson, dem vierten Offiziellen. Die Balgerei wird mit zwei gelben Karten abgehandelt. Die letzte Minute, die tatsächlich noch nachgespielt wird, besteht aus einer Ballschieberei. Dann kommt das Elfmeterschiessen.

Dort wird Mirko Pigliacelli zum grossen Helden. Der Goalie von Craiova hält drei Penaltys. Sein Team gewinnt das Elfmeterschiessen 3:1 und zieht in die nächste Runde ein. Ungeschoren wird der Club aber kaum davonkommen. Die Uefa kommt nicht darum herum, eine Untersuchung gegen Craiova einzuleiten. Alles andere als eine schwere Bestrafung wäre eine Überraschung.

Was der Grund für den Petardenwurf mitten in die Spielermenge war, ist offen. Zwischen Ungarn und Rumänien flackern immer wieder Spannungen auf. Ungarns Premierminister Viktor Orban wirft dem Nachbarn vor, die ungarische Minderheit in Rumänien zu diskriminieren.