Bundesliga-Söldner spielen nur Remis

Borussia Mönchengladbach hat die nächste Pleite in der Europa League gerade noch abgewendet. Patrick Herrmann rettete am Donnerstag mit seinem Treffer in der 90. Minute ein 1:1 bei Basaksehir Istanbul.

Für den türkischen Retortenclub hatte Edin Visca in der 55. Minute das Führungstor erzielt. Beim deutschen Bundesligisten standen mit Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo vier Schweizer Nationalspieler in der Startformation.

Im Auftaktspiel hatten sich die Gladbacher daheim mit 0:4 gegen den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC blamiert. Durch das Unentschieden liegt die Borussia nun punkt- und torgleich mit den Türken auf Rang drei der Gruppe J. Im zweiten Spiel der Gruppe trotzte Wolfsberg der AS Roma ein 1:1 ab.