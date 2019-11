Xhakas überzeugt, das Publikum applaudiert

Der Schweizer spielte auffällig. In der ersten Halbzeit stand er mit Standards am Ursprung mehrerer gefährlicher Szenen, versuchte das Spiel zu lenken, warf sich in die Zweikämpfe. Kurz vor der Pause blieb er nach einem Zusammenprall mit Landsmann Djibril Sow kurz liegen, und als er an die Seitenlinie humpelte, um sich pflegen zu lassen, spendeten ihm die Zuschauer warmen Applaus. Wenig später verfehlte Xhaka das 2:0 nur knapp, als er den Ball aus gut 16 Metern nicht richtig traf.

Nach dem Seitenwechsel tanzte der 27-Jährige Frankfurts Kamada an der Eckfahne aus und bereitete eine Grosschance vor, die Chambers vergab. Pech hatte Xhaka dann vor dem 1:2, als er eine Cornerflanke mit dem Kopf klärte, der Ball aber genau bei ebendiesem Kamada landete, der von der Strafraumgrenze abzog und mit seinem zweiten Tor des Abends zum Sieg für die Deutschen traf.

Es war Xhakas erster Match für Arsenal seit dem Eklat gegen Crystal Palace am 27. Oktober. Der 27-Jährige legte sich bei seiner Auswechslung mit den eigenen Fans an, die ihn auspfiffen. Emery setzte ihn danach als Captain ab und liess Xhaka mehrere Spiele pausieren. Der Trainer appellierte an die Zuschauer, sich zurückzuhalten: «Ich hoffe, jeder Fan unterstützt das Team, denn Xhakas Comeback wird wichtig sein für uns.»

Gruppe F

Arsenal - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0). - SR Buquet (FRA). - Tore: 45. Aubameyang 1:0. 55. Kamada 1:1. 64. Kamada 1:2. - Bemerkung. Arsenal mit Xhaka. Eintracht Frankfurt mit Fernandes (bis 45.) und Sow.



Rangliste: 1. Arsenal 5/10 (12:5). 2. Eintracht Frankfurt 5/9 (6:7). 3. Standard Lüttich 5/7 (6:8). 4. Vitoria Guimarães 5/2 (4:8).

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier: