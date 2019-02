In der portugiesischen Meisterschaft ist Haris Seferovic mit 13 Treffern der zweitbeste Goalgetter, jetzt schlägt der Schweizer Nationalspieler für Benfica Lissabon auch in der Europa League zu.

Im Sechzehntelfinal-Hinspiel in Istanbul gegen Galatasaray erzielte Seferovic in der 64. Minute mit einem akrobatischen Schlenzer im Fallen das Siegestor zum 2:1. In der Gruppenphase der Champions League im Herbst hatte Seferovic einmal getroffen, beim 3:2-Sieg bei AEK Athen.