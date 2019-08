Luzern kommt mit dem Minimum zum Maximum

Es war aber auch wirklich Zeit. 27 Jahre ist es her, seit der FC Luzern letztmals eine Runde im Europacup überstanden hat. Bloss vier der FCL-Spieler, die in Toftir von Beginn weg auf dem Platz standen, waren damals schon auf der Welt. Und noch überhaupt nie haben die Luzerner in ihrer Clubgeschichte im Europacup auswärts gewonnen. Ausser, man rechnet den einstigen Sommerfüller UI-Cup mit.