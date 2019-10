Last-Minute-Sieg – YB im späten Glück

Und plötzlich nahm diese Partie doch noch Fahrt auf. YB gegen die Glasgow Rangers, was so verheissungsvoll klang, war in dieser zweiten Runde der Europa League im Stade de Suisse lange eine zerfahrene Angelegenheit gewesen. Nun aber ging es hin und her, nach dem 1:0 der Schotten gelang YB nach der Pause der sehenswerte Ausgleich durch eine Kombination von Nsame, Garcia und Torschütze Assalé. Rangers-Stürmer Morelos besass ein paar gute Möglichkeiten. YB war dem 2:1 näher, verlangte nach einer Szene mit Nsame und Rangers-Goalie McGregor einen Penalty, investierte viel – und kam in der 93. Minute durch Fassnacht zum verdienten Lohn, dem 2:1.