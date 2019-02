Und auch Teamkollege Benjamin Kololli attestiert im Schweizer Fernsehen, dass der erste Gegentreffer einem Dolchstoss glich: «Wir haben alles probiert, sie waren aber stark. Das erste Tor hat uns getötet.» Der 26-jährige Nationalspieler Kosovos sorgte in der 83. Minute für einen Lichtblick. Er verwandelte seinen Penalty ganz cool, in Panenka-Manier. Als der Schiedsrichter gepfiffen habe, habe er sich für den Panenka entschieden. «Dann darfst du deine Meinung nicht mehr ändern, sonst verschiesst du», so der Mittelfeldspieler.