Gladbach siegt spät, Lugano mit Remis

Lugano holte sich damit den zweiten Punkt in der Gruppenphase der Europa League. Bereits gegen Dynamo Kiew erkämpfte sich der Super-Ligist ein 0:0, ohne dabei offensiv zu überzeugen. Aber nach den vergangenen schwierigen Wochen werden sie im Tessin mit diesem zweiten Punkt wohl mehr als zufrieden sein. Das Spiel gegen Malmö war die zweite Partie von Maurizio Jacobacci. Der Italiener feierte in der Meisterschaft letzte Woche beim 2:1 gegen Luzern einen perfekten Einstand.

Anders als gegen die Luzerner fiel sein Team in der Europa League aber nicht mit offensivem Kreativgeist auf, sondern mit solider Abwehrarbeit und hart geführten Zweikämpfen. Das aberkannte Abseitstor von Vecsei war der einsame Höhepunkt in den 90 Spielminuten.

Sevilla mit dem Punktemaximum

Nicht mal einen sogar gar keine Punkte holte der Bundesligist Eintracht Frankfurt. Das Team mit den Mittelfeldspielern Djibril Sow und Gelson Fernandes hat den grossen Schritt Richtung Zwischenrunde verpasst. Die Hessen verloren bei Standard Lüttich durch ein Last-Minute-Gegentor mit 1:2 (0:0) und sind in den verbleibenden beiden Gruppenspielen beim FC Arsenal und gegen Vitória Guimarães weiter unter Zugzwang, um sicher im Sechzehntelfinal dabei zu sein.

Besser lief es einem anderen Bundesligisten an diesem Abend, Borussia Mönchengladbach. Weltmeister-Sohn Marcus Thuram hat die Fohlen mit einem Last-Minute-Tor alle Chancen auf die Zwischenrunde bewahrt. Der Stürmer erzielte in der Nachspielzeit das Tor zum 2:1-Endstand gegen AS Rom. Der Bundesliga-Spitzenreiter kann in den abschliessenden beiden Gruppenspielen beim Wolfsberger AC und gegen Basaksehir FK den Einzug in den Sechzehntelfinal aus eigener Kraft perfekt machen. Bei Gladbach standen die Nationalspieler Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria 90 Minuten auf dem Rasen.

Lugano - Malmö 0:0 St. Gallen. – 1875 Zuschauer. -– SR Kruaschwili (GEO). Lugano: Baumann; Yao, Maric, Daprelà, Lavanchy; Custodio, Vecsei; Bottani (57. Gerndt), Carlinhos, Aratore; Holender (81. Lovric). Malmö: Dahlin; Beijmo (64. Molins), Nielsen, Bengtsson, Safari (69. Knudsen); Traustason, Bachirou, Lewicki (30. Innocent), Rieks; Rosenberg, Berget. Bemerkungen: Lugano ohne Sabbatini, Macek und Da Costa (alle verletzt). Malmö ohne Christiansen und Brorsson (beide verletzt). Verwarnungen: 43. Nielsen (Foul), 60. Bachirou (Foul), 70. Innocent (Foul), 87. Traustason (Reklamieren), 91. Lovric (Foul), 92. Molins (Foul).

Rangliste: 1. FC Kopenhagen 4/6 (4:3). 2. Dynamo Kiew 4/6 (3:2). 3. Malmö 4/5 (3:3). 4. Lugano 4/2 (1:3).