Frankfurts Märchen in der Europa League geht weiter

Der Traum von Eintracht Frankfurt von der ersten Europacup-Finalteilnahme seit dem Uefa-Cup-Sieg 1980 lebt weiter. Gegen Benfica Lissabon drehte das Team von Adi Hütter den 2:4-Rückstand aus dem Hinspiel dank einem 2:0 zuhause und steht in den Halbfinals. In der Schlussphase, als die Kräfte bei den Frankfurtern nach unzähligen englischen Wochen nachliessen, geriet das Weiterkommen des letzten in einem europäischen Wettbewerb verbliebenen Bundesligisten doch noch in Gefahr. Der eingewechselte Salvio traf in der 85. Minute für die Gäste nur den Aussenpfosten. Dank Kampfkraft und Moral retteten sich die Eintracht aber über die Zeit und feierten die nächste Party in der restlos ausverkauften Arena in Frankfurt..