Da sagt der Dosenkicker nur noch: «Oh!»

Der Mensch, der die Anzeigetafel in Salzburg bedient, muss einen besonders bösartigen Humor besitzen. Das, oder Stefan Ilsanker hat da etwas durcheinander gebracht. Auf jeden Fall stand der Mittelfeldspieler von RB Leipzig nach dem Spielende in Salzburg auf dem Rasen und sagte nach dem 0:1 seines Teams treuherzig in die TV-Kamera: «Richtig bitter wäre es natürlich gewesen, wenn Celtic heute punktet. So haben wir es immer noch in der eigenen Hand.» Blöd nur, dass Celtic Glasgow bei Rosenborg 1:0 gewonnen – und damit durchaus gepunktet hatte.